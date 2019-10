Catania: al festival Belliniano la pianista Eugenia Tamburri

Il 31 Ottobre il Festival Belliniano torna a Catania alla Chiesa Badia di Sant’Agata alle ore 20.00, per il concerto organizzato in occasione del “Vincenzo Bellini World Opera Competition”, il prestigioso concorso Bellini organizzato direttamente dal festival fin dal 2010 a Parigi, al quale partecipano cantanti provenienti da ogni parte del mondo.

Il concerto offrirà i brani più celebri dalle opere di repertorio di Bellini e dei grandi operisti soprattutto italiani, e vedrà la partecipazione della pianista Eugenia Tamburri. Il programma e gli artisti, ovviamente, saranno rivelati nel pomeriggio dello stesso 31 ottobre.

L’undicesima edizione del Bellini Festival, il Festival Belliniano che ogni anno rende omaggio a Vincenzo Bellini a Catania, sua città natale, coinvolgendo i luoghi più importanti della Citta’, è iniziato con grande successo nel giorno dell’anniversario della sua morte, il 23 Settembre, e si concluderà con il concerto straordinario per il 218° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini programmato come da tradizione ultradecennale in Duomo alle ore 20.00 del 4 Novembre.

Il festival belliniano ha offerto dal 25 settembre al 3 novembre una nutrita quanto acclamata serie di concerti ed eventi dedicati allo straordinario universo della melodia belliniana, presso la Badia di Sant’Agata e Palazzo Biscari, la celebre dimora nobiliare dove il piccolo Bellini si esibì per la prima volta in pubblico.

I prossimi concerti alla Badia di Sant’Agata saranno a pagamento (con biglietti acquistabili preventivamente o direttamente alla Badia di Sant’Agata o presso le ricevitorie SisalPay), offrendo non solo alcune delle pagine più suggestive di Bellini, tratte sia dalle opere che dal repertorio cameristico, ma anche di altri grandi operisti come Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, e di autori vicino a Bellini come Frédéric Chopin.

Il festival belliniano è stato fondato a Catania nel 2009 dal regista e scenografo Enrico Castiglione insieme alla Provincia di Catania, in collaborazione col comune di Catania, la regione siciliana, l’E.A.R. teatro Massimo Bellini, l’università degli studi e l’arcivescovado.

Il calendario dei concerti

31 Ottobre- ore 20.00– Chiesa Badia di Sant’Agata- Concerto del “Vincenzo Bellini World Opera Competition”, il Concorso Bellini, organizzato fin dal 2010 direttamente dal Festival Belliniano, vedra’ l’esibizione al pianoforte di Eugenia Tamburri e di due cantanti prescelti lo stesso 31 Ottobre.

3 Novembre- ore 17.30- Chiesa Badia di Sant’Agata- “Se non m’ami più” – mezzosoprano Sonia Fortunato, al pianoforte Stefano Sanfilippo

3 Novembre– Hotel NH Bellini Centro- “Maratona Belliniana” con proiezioni di film e documentari affidate al critico cinematografico e storico del cinema Franco La Magna- ore 10,30 la Norma (2005) di Boris Airapetian- ore 12,45 “Nei luoghi del melodramma. Vincenzo Bellini” (2005) regia e montaggio di Simone Pera, scritto da Alberto Saibene, documentario prodotto per Rai Classica; ore 15,30 “Belcanto: il secolo d’oro del melodramma. Bellini e Donizetti” (1962) regia di Glauco Pellegrini, collaborazione alla sceneggiatura di Mario Verdone, testi di Corrado Sofia, consulenza musicale di Mario Labroca, voce di Alberto Lupo.

4 Novembre- ore 20.00– Duomo di Catania- Concerto straordinario per il 218° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini– Orchestra da Camera Vincenzo Bellini/Festival Belliniano diretta da Pier Paolo Maccarrone, con la partecipazione del Coro Lirico Mediterraneo diretto da Alessandra Pipitone, mezzosoprano Geraldine Chauvet, tenore Ragaa Eldin.