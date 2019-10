A Londra il gac-Flag isole di Sicilia

“Il ‘GAC-FLAG Isole di Sicilia’ parteciperà, dal 4 al 6 novembre, al World Travel Market a Londra, che è considerato uno dei principali eventi mondiali per il settore turistico. Nel corso dell’evento fieristico, dedicato al turismo, vengono presentate numerose destinazioni davanti ad un pubblico specializzato di professionisti.

Si tratta di una tra le più rilevanti opportunità per l’intera industria del turismo, per incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze, creando opportunità commerciali e fornendo contatti diretti con potenziali clienti. La manifestazione rappresenta, quindi, un vantaggio competitivo e la possibilità di essere continuamente aggiornato con le ultime notizie sullo sviluppo del settore. Il ‘WTM London’, tra l’altro, è molto cresciuto negli ultimi anni ed i numeri parlano chiaro.

Si è passati dalla prima edizione del 1980 con 40 paesi, 221 espositori e 9.000 visitatori alle ultime edizioni con circa 5.000 espositori provenienti da 182 paesi e regioni ed oltre 51.000 partecipanti e un giro d’affari di circa 2,8 miliardi di business nel settore. In definitiva con il ‘WTM London’ si conclude un intero anno dove la partecipazione del GAC-FLAG Isole di Sicilia alle fiere turistiche internazionali ha sicuramente svolto un ruolo importante nelle attività dedite ad esaltare il ruolo delle tradizioni locali legate alla piccola pesca costiera, quali attrattori turistici e chiave di lettura in grado di valorizzare le nostre realtà micro-insulari.

Dopo il F.RE.E di Monaco e l’ITB di Berlino adesso, anche a Londra, le Isole di Sicilia saranno presenti con un proprio stand, mentre il 6 novembre, presso lo spazio messo a disposizione dall’ENIT (nell’area denominata Piazza Italia), si terrà una conferenza stampa.

Appare, pertanto, strategica la partnership con Islands of Sicily, ovvero la DMO delle isole minori della Sicilia, che in queste occasioni fieristiche ha messo a disposizione sia il proprio know-how nelle attività di promozione turistica, che il brand ‘Islands of Sicily’ ideato per promuovere il prodotto turistico isole di Sicilia proprio sui mercati internazionali”.