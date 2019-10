Catania: blitz antidroga al villaggio Zia Lisa, due conviventi arrestati

Blitz antidroga condotto dai carabinieri di Catania al villaggio Zia Lisa dove sono stati sequestrato 1,5 Kg di cocaina e due conviventi sono finiti in manette. A finire nel mirino dei carabinieri sono stati Pietro Napoli e Rosetta Raciti, entrambi 50 anni. Dovranno rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie ad una paziente attività info investigativa, i militari, pedinando ed osservando i movimenti dei sospettati, compreso l’eccessivo viavai di persone dalla loro abitazione, soprattutto di giovani, hanno deciso di farvi irruzione.

Al momento dell’accesso in casa dei carabinieri la donna è corsa in veranda per prendere e lanciare dalla finestra una scatola di scarpe. Peccato che alcuni operanti, prevedendone i comportamenti e rimanendo in strada hanno potuto immediatamente recuperare la scatola dove era stata nascosta la cocaina suddivisa in un panetto e diverse buste in cellophane.

Nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche tutto il materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per tagliare, dosare e confezionare la droga da porre in commercio. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato alla coppia tra i 120 e i 150 mila euro. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza, mentre la donna è stata ristretta ai domiciliari.