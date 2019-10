Catania: il chitarrista Davide Sciacca nominato responsabile cultura a Liverpool

Grande soddisfazione per il chitarrista catanese Davide Sciacca nominato dal consolato onorario di Liverpool, responsabile eventi e cultura, soddisfazione per il musicista e per il centro Magma di Catania che lo ha sempre sostenuto.

Soddisfazione per la nomina di Sciacca è stata espressa dal centro magma, nato nel 1981 e diretto da Salvo Nicotra che gestisce in via Adua 3 l’omonima sala, sede permanente di stagioni teatrali, concertistiche, laboratori ed eventi legati alla letteratura e soprattutto alla poesia.

Lo scorso 14 ottobre il chitarrista catanese Davide Sciacca, assiduo e prezioso collaboratore artistico proprio del centro Magma, vincitore di diversi concorsi musicali e ideatore di progetti culturali, ricercatore al Royal Northern college of music di Manchester, è stato nominato dal consolato onorario di Liverpool responsabile di eventi e cultura.

“Il maestro Sciacca – come si legge nella comunicazione del consolato – seguirà l’organizzazione degli eventi culturali per Liverpool e riporterà direttamente al console onorario Marco Boldini”.

Soddisfazione, ovviamente, è stata espressa dal chitarrista Davide Sciacca. “Inutile dire – commenta Sciacca – che la nomina mi inorgoglisce e mi impegnerò al massimo per porre sempre in primo piano l’importanza della cultura, promuovendo le eccellenze italiane all’estero. Un grazie al console Marco Boldini e a tutti coloro, in primis il centro Magma, che in questi anni hanno creduto in me e mi hanno consentito di esibirmi e di portare avanti svariati progetti”.

“Sciacca, con questo ennesimo, meritato riconoscimento – aggiunge Salvo Nicotra, direttore del centro Magma – conferma la bontà delle scelte fatte e auspico che la collaborazione tra il centro e l’artista possa esprimersi anche in questo contesto internazionale”.

Davide Sciacca ha vinto diversi concorsi musicali e nel 2016 e 2017 si è esibito come chitarrista del Ten Strings Duo alla presenza della famiglia reale britannica. Nel 2018 ha debuttato negli Stati Uniti. Recentemente ha inciso i dischi “El Tango” (Opus Ludere) e “Counter Irish Project”. Ha suonato e registrato per le emittenti Sky e BBC Radio, insegna nei conservatori siciliani. In teatro ha collaborato con attori e registi quali Michele Placido, Guia Jelo e Ornella Giusto. Attualmente è impegnato in un progetto di ricerca presso il Royal Northern College of Music di Manchester, sotto la supervisione del compositore David Horne.