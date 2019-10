San Piero Patti (Me): torna “la festa del volontariato”

Torna a grande richiesta per il quarto anno conseguivo “La Festa del Volontariato“, organizzata dal gruppo scout AGESCI San Piero Patti 1 “Padre Carmelo Apostolato”, patrocinata dal Comune di San Piero Patti e dal Centro Servizi per il Volontariato (CESV) di Messina.

La manifestazione che ha avuto grande riscontro negli anni precedenti si svolgerà a San Piero Patti, nella giornata di sabato 26 ottobre. La festa sarà ancora più grande perché, con l’occasione, si celebreranno i 35 anni di scoutismo a San Piero Patti. Sono stati molti i giovani e gli adulti che si sono incontrati e hanno condiviso avventure, fatiche, gioie, prove ed esperienze di vita cristiana in questi anni di attività educative svolte dal gruppo scout.

Indossando l’uniforme scout si sono impegnati nel “fare del proprio meglio” e nel diventare “buoni cittadini”, portando la loro esperienza nelle loro case, nelle famiglie, nei luoghi di studio, di lavoro e nel mondo, con lo stile di persone affidabili, capaci e pronte a servire. Hanno collezionato un bagaglio di esperienze, o meglio zaino, che li ha portati ad essere “la donna e l’uomo della partenza”, pronti a servire e lasciare un segno nella comunità.

La Festa del Volontariato nasce dalla volontà di far conosce il modo del volontariato sampietrino, una vetrina in cui le varie associazioni potranno far conoscere il loro operato e far conoscere l’importanza che tali associazioni rivestono sul nostro territorio.

Sarà un momento di festa in cui verranno organizzate iniziative coinvolgenti per tutti, dai giovani alle famiglie, in modo da stimolare e far apprezzare lo stare insieme gustando il piacere di vivere il proprio paese divertendosi insieme. Durante la manifestazione sarà presente in Piazza Duomo uno “stand informativo”, in cui le varie associazioni presenteranno il proprio operato e i cittadini potranno richiedere tutte le informazioni sulle attività e su come iscriversi.

Nel corso della manifestazione verrà realizzati dei giochi il cui obbiettivo sarà quello di far conoscere il mondo del volontariato sampietrino, un modo creativo e giocoso per attirare i più giovani al fantastico mondo del volontariato e far capire che donare del tempo agli altri, oltre ad essere utile per gli altri, può essere divertente e capire che chi dona riceve indietro più di quel che dà.

Dalle ore 20:00 momento di convivialità con la Festa dei Maccheroni al Sugo e a seguire lo spettacolo de “L’Ostile Scout”, gruppo molto famoso e formato esclusamene da ragazzi scout di uno straordinario talento, che si esibisce per la prima volta in Sicilia. Alla manifestazione parteciperà la Misericordia di San Piero Patti, l’Associazione “Insieme per la Città”, l’Associazione “Schegge d’Arte”, l’Associazione “La Voce delle Donne”, la Pro-Loco “Teresa Martino”, l’Associazione “Anspi”, l’Associazione “Il Vento del Sud”, l’Associazione Diabetici Nebroidea Affiliata FAND, l’Associazione ”Frates”, l’A.S.D. “PETRA”, l’A.S.D. Young People Power, l’Associazione “Ca-Sud” e il gruppo volontari del Convento dei Carmelitani.

Un’occasione da non perdere per trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria e conoscere più da vicino il magico mondo del volontariato, nel quale il benessere del prossimo è al di sopra di tutto.