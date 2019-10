Messina: dall’Alcamo arriva Lorenzo Genovese alla ZS group

La ZS Group Messina torna sul mercato per sopperire all’assenza del play Nino Sidoti, costretto a un lungo stop a causa di un grave infortunio subito nel derby interno con la Fortitudo Messina. Il club peloritano dà il benvenuto in maglia giallorossa a Lorenzo Genovese, play guardia di 19 anni, che nelle due ultime stagioni ha indossato la canotta della Libertas Alcamo, società con la quale aveva iniziato anche questo campionato di serie C Silver. E’ stato proprio “Lollo” a chiedere alla dirigenza alcamese di voler giocare nella Basket School Messina, alla ricerca di nuovi stimoli. Il presidente Paglino ha immediatamente accontentato la richiesta del ragazzo che da mercoledì si aggregherà al gruppo.

Classe 2000, figlio di coach Giacomo Genovese, Lorenzo è cresciuto insieme al fratello Francesco nelle giovanili della Virtus Trapani, società che lo ha fatto esordire in serie D nella stagione 2016/17 (8.7 punti di media). Nella stagione successiva il passaggio alla Libertas Alcamo ed il doppio impegno con le maglie della Fortitudo Balestrate, nel torneo Under 18 (18.2 ppg), e con Alcamo in serie C (3.8 ppg in 24 gare). Nel campionato 2018/19 colleziona 23 presenze e mette a segno 164 punti con una media di 7.1 ad allacciata di scarpe: per lui un best di 19 punti realizzati proprio al “PalaMili” di Messina. Un rendimento in crescendo che gli aveva garantito la riconferma anche in questo torneo in cui ha disputato 2 gare mettendo a segno 8 punti: 5 contro Gela e 3 a Gravina.

Lollo Genovese è soddisfatto della scelta effettuata: “Ho scelto la Basket School Messina perché è una società che ho imparato a stimare negli anni in cui ci ho giocato contro. E’ stato tutto più facile anche perché ritrovo un grande amico come Federico Manfrè e una persona che mi conosce da quando sono nato come Francesco Paladina. Naturalmente trovare anche un allenatore come Pippo Sidoti, che è un lusso per questa categoria, mi stimola molto e mi carica, non per ultimo il calore del pubblico messinese. Naturalmente un doveroso ringraziamento va alla mia ex società che senza problemi ha accolto la mia scelta. Un ringraziamento in particolare a Tanino Paglino, Giuseppe Chimenti e Mario Ferrara. Vorrei anche salutare i miei ex compagni augurandogli sempre il meglio”.

La Basket School Messina A. Dil. ringrazia la dirigenza della Libertas Alcamo ed il suo presidente, Tanino Paglino, per aver agevolato il trasferimento di Lorenzo Genovese al nostro club.