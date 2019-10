Gravina (Ct): campionesse regionali di ginnastica in visita al comune

Oggi a Gravina di Catania il sindaco Massimiliano Giammusso insieme all’assessore allo sport Patrizia Costa ha incontrato le ginnaste gravinesi dell’Asd Gymnasium, reduci dalla seconda prova del campionato regionale “gold” allieve, la massima competizione federale che si è svolta lo scorso 20 ottobre ad Aci Castello.

“Siete un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – commenta Giammusso – e non possiamo che incoraggiarvi a continuare ancora a portare alto il nome della nostra città. Un lavoro straordinario che viene seguito con impegno e dedizione dal tema della Asd Gymnasium e dal suo presidente, Gaetano D’Arrigo che mette a disposizione la sua competenza anche nell’ambito della consulta comunale dello sport di cui è vicepresidente”.

All’ultima competizione sono state proclamate campionesse regionali Gaia D’Antona e Sofia Tanteri rispettivamente nelle fasce A3 e A1, mentre sono arrivate a ottenere il titolo di vicecampionesse regionali Elena Guglielmino per la categoria A4, Anita Rossi per l’A2 ed Enrica Marletta nella A1. Le ragazze si sono tutte qualificate per la fase interregionale che si svolgerà a Cagliari il 9 novembre prossimo.

“Le ginnaste allenate da Tiziana D’Arrigo e Ludovica Moncada si allenano a Gravina nella palestra scolastica della scuola elementare e media Tomasi di Lampedusa – ha specificato l’assessore Costa – sede in cui si tengono anche tutti i corsi base seguiti da Cristina Privitera, Emanuela Arcuri e Martina Caruso. Voglio ricordare che la società milita da un anno in serie B come unica società siciliana, ed é stata sostenuta quest’anno anche dallo sponsor Cantine Privitera”.