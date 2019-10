Sant’Agata di Militello (Me): punto nascita, audizione in commissione sanità

Oggi a Palermo si è svolta l’audizione del sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, presso la VI commissione salute dell’Ars in merito al punto nascita dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Erano presenti alla riunione tutti i parlamentari componenti della commissione stessa, l’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza e l’assessore regionale agli enti locali, Bernadette Grasso, quindi, il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia con il direttore sanitario Domenico Sindoni e il risk manager Nino Giallanza, la direttrice del presidio, Paolina Reitano e il primario del reparto di ostetricia e ginecologia, Umberto Musarra. Erano presenti all’incontro anche il vice sindaco di Acquedolci, Salvatore Oriti e i consiglieri comunali di Sant’Agata di Militello, Starvaggi e Recupero.

“C’è stato un dibattito pacato nel quale è emersa una volontà comune di salvare il punto nascita dell’ospedale santagatese, considerato da tutti presidio indispensabile al servizio delle comunità dei Nebrodi – commenta il sindaco Mancuso”.

Nelle sue conclusioni l’assessore Ruggero Razza ha quindi spiegato i motivi della nomina di un commissario ad acta e si è riservato di presentare, la prossima settimana, un cronoprogramma per una pronta soluzione del problema. “Sono fiducioso – conclude Mancuso – perché pare che ci sia una convergenza, sia della parte tecnica che politica e del governo regionale, per mettere in atto tutte le misure utili per una pronta ripresa delle attività del punto nascita del presidio santagatese”.