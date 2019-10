Messina: due arresti per furto di gasolio

Agenti della polizia di Stato di Messina hanno arrestato due ladri di gasolio. A notare Salvatore Calabrò, 53 anni e Nino Merlino, 28 anni, è stato un agente libero dal servizio.

I due, con precedenti di polizia, intorno all’una di notte, erano accanto all’automezzo con un bidone di grandi dimensioni. Insospettito dall’atteggiamento di entrambi, sopraggiunti a bordo di uno scooter, con ancora il casco addotto, intenti ad armeggiare con un tubo di gomma che avevano estratto dal bauletto del mezzo e ha deciso di dare immediatamente l’allarme richiedendo l’intervento dei colleghi impegnati nei servizi di controllo del territorio.

I ladri di gasolio avevano già inserito il tubo di gomma nel serbatoio del mezzo, proceduto alla sottrazione del gasolio ed erano pronti a scappare quando il poliziotto è intervenuto qualificandosi. Subito dopo sono sopraggiunti i colleghi delle volanti a supportarlo.

Bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso, i malviventi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Nel bauletto da cui avevano preso il tubo per rubare il gasolio c’erano dei cacciavite, una tenaglia, un coltello multiuso e una pinza ancora intrisa di gasolio. I due sono stati subito arrestati e condotti ai domiciliari dove resteranno a disposizione dell’Autorità giudiziaria.