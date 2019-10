Messina: debutto al teatro Savio con “La lezione” di Ionesco

Atteso debutto della compagnia sperimentale dell’accademia On stage con “La lezione” di Ionesco per la regia di Paride Acacia, teatro Savio sabato 26 ottobre alle 21.00 a Messina.

La regia di questo classico del teatro dell’assurdo è affidata a Paride acacia e i protagonisti sono gli attori Michele Falica, Maria Concetta Bombaci ed Emanuela Ungaro.

“Questo testo di Ionesco – spiega il regista Acacia – ci permette di leggere lucidamente il tempo che stiamo vivendo, poiché nell’epoca attuale le parole non hanno più significato, non sono più portatrici di nulla e “La lezione” promuove proprio l’inconsistenza delle parole.

Oggi siamo sommersi in maniera mediatica da quintali di parole che non evocano più nulla, siamo in balìa di parolai al potere che usano le parole per omologarci ad un tipo di società e di vita che loro hanno pianificato in maniera coercitiva. L’arroganza del potere e del sapere coercitivo verso l’ingenua ignoranza viene praticato mediante una costante ubriacatura di parole svuotate di contenuto”.

Sul palco sarà messa in scena la storia di un professore, una governante e un’allieva. Quest’ultima presenta alla casa di uno stimato professore per ricevere alcune ripetizioni di matematica e filologia per conseguire il dottorato totale. Ad accoglierla e ad annunciarla, dopo aver rassettato la stanza dove si terrà la lezione, è una governante che ogni tanto farà la sua comparsa in scena.

Tra allieva e professore si instaura sin da subito un rapporto amichevole, con un continuo scambio di gentilezze e smancerie: è tutto un “mi scusi, no mi scusi lei”, accompagnato da lodi reciproche. Poi inizia l’interrogazione: il professore pone alla ragazza domande di una banalità disarmante («quanto fa uno più uno?»), rimanendo esterrefatto nel constatare come lei sappia dare una risposta a tali quesiti. Quando però l’allieva inizia a incontrare delle difficoltà, la situazione muta e l’animo dell’insegnante comincia a scaldarsi.