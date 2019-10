Valle del Mela (Me): senza piano paesaggistico si potranno realizzare inceneritori e altro

“Senza la firma del presidente della Regione siciliana entro qualche giorno il piano paesaggistico non sarà più in vigore e quindi si potranno realizzare inceneritori, impianti di trattamento dei rifiuti, qualsiasi attività devastante e non ci sarà più nessun tutela per i nostri territori”. A lanciare l’allarme è la consigliera comunale Angela Musumeci in Bianchetti.

I consigli comunali della valle del Mela già si sono espressi negli anni sull’argomento e hanno espresso all’unanimità l’urgenza di difendere anche con i denti il piano paesaggistico. “Musumeci – scrive la consigliera – dovrebbe sapere che i comuni della valle del Mel si sono costituiti anche al Tar per tutelare il piano paesaggistico. Non voglio commentare gli attacchi strumentali che ha fatto a chi combatte giornalmente per il sacrosanto diritto di vivere in un ambiente pulito. Non li condivido assolutamente e li respingo al mittente.

La sua proposta di confronto a circa una settimana dalla firma è inaccettabile – prosegue – Poteva pensarci già 170 giorni prima all’indomani della sentenza del tribunale amministrativo regionale. Invito il presidente Nello Musumeci a firmare con estrema urgenza. Lo chiedo a nome dei cittadini del mio territorio e nel ruolo democratico che ricopro”.