Catania: un arresto per furto aggravato

Furto aggravato. È questo il reato di cui dovrà rispondere il pregiudicato Salvatore Gaetano Boscarino, 31 anni, arrestato dagli agenti del commissariato Librino a Catania.

L’uomo è stato notato mentre riponeva dei pannelli metallici a bordo del proprio veicolo. Le circostanze e le movenze del soggetto, che mostrava una strana circospezione, hanno destato sospetto nei poliziotti che lo hanno subito bloccato.

Una rapida attività di indagine ha fatto emergere che i quattro pannelli in ferro erano stati appena rubati dalla cabina elettrica vicina creando non solo il danno, ma anche una situazione di pericolo effettivo per chi avrebbe potuto rimanere folgorato.

A seguito di una perquisizione personale effettuata sull’uomo ed estesa anche al veicolo, sono stati trovati e sequestrati penalmente gli strumenti atti allo scasso utilizzati dal ladro.

Inoltre, è emerso che Boscarino era attivamente ricercato. A suo carico pendeva un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva per furto aggravato. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il veicolo utilizzato per compiere il furto è stato sequestrato amministrativamente perché privo di copertura assicurativa. Contestato anche l’illecito amministrativo di guida senza patente e comminate sanzioni amministrative per un importo pari a 6.420 euro. I tecnici Enel, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza il sito. Dopo la denuncia di furto sono stati restituiti i pannelli rubati al responsabile del comune di Catania.