Piedimonte Etneo (Ct): assenteismo al comune, badge strisciati anche da ragazzini

Dipendenti che strisciano badge per i colleghi assenti, ma anche ragazzini che lo fanno per i loro familiari, anche davanti a vigili urbani compiacenti. Lo hanno scoperto a Piedimonte Etneo, nel catanese, i carabinieri del comando provinciale. Dal 2015 sono state avviate le indagini coadiuvate dalle telecamere e oggi 48 persone sono state raggiunte da un avviso di conclusione di indagini preliminari per truffa aggravata in concorso.

Fra i destinatari del provvedimento anche dei dipendenti comunali oggi già in pensione. Dalla visione delle immagini e da servizi di osservazione e pedinamento emerso che gli “impiegati, sistematicamente, dopo aver timbrato il proprio badge, si assentavano dal posto di lavoro per dedicarsi alle attività più disparate, dal fare la spesa, distribuire quotidiani, al curare i propri interessi nelle loro abitazioni private o nelle seconde case di campagna.”.

Non solo. Alcuni dipendenti, secondo la ricostruzione delle indagini, non soddisfatti di ricevere un salario per l’attività lavorativa che non svolgevano nemmeno, compensava utilizzando il veicolo di proprietà del comune per esigenze strettamente legate alla sfera privata. Non mancavano mai i casi in cui il collega compiacente “strisciava” il bade dell’altro dipendente per farlo risultare sul posto di lavoro quando invece si presentava ad orari di comodo o addirittura non si presentava affatto.