Messina: controlli dei carabinieri, 3 arresti

Tre persone sono state arrestate a Messina dai carabinieri della compagnia Messina Sud. I tre sono tutti già noti alle forze dell’ordine. Le manette sono scattate ai polsi di un 61enne per inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno cui era sottoposto.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, sebbene la misura di prevenzione applicata gli imponesse di permanere in casa dopo le 22.00.

L’uomo è stato arrestato e condotto al proprio domicilio ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nel pomeriggio i carabinieri della stazione di Messina Gazzi, in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura della repubblica presso la corte d’appello di Messina, hanno arrestato T.S., 51 anni, pluripregiudicato messinese, condannato a 5 anni e 11 mesi di reclusione per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, ricettazione, falsa testimonianza, associazione a delinquere e maltrattamento di animali. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Messina Gazzi.

Infine, il terzo arrestato è L.M., 48 anni, condannato in via definitiva per estorsione, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio che dovrà espiare un residuo di pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione.

L’uomo era stato arrestato a dicembre del 2014 in esecuzione della misura cautelare eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale nell’ambito dell’indagine Alexander che aveva atto luce su un traffico di stupefacenti nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. Dopo le formalità di rito per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Messina Gazzi.