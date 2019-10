Gravina (Ct): al via i lavori di riqualificazione delle strade

Sono partiti a Gravina di Catania i lavori di riqualificazione di via dell’Autonomia nel tratto compreso tra il civico 72 e il confine con il comune di Sant’Agata Li Battiati.

A darne notizia è stato il sindaco Massimiliano Giammusso, presente stamattina all’avvio dei lavori. “Questo intervento – dichiara il primo cittadino – segue e completa quello già effettuato precedentemente nella stessa via, dall’incrocio con via San Paolo dove è stata riassaltata la carreggiata e si è messo ordine al parcheggio selvaggio”.

L’amministrazione ha iniziato sin dall’insediamento un programma di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e in generale alla manutenzione straordinaria degli edifici pubblici. “Questo intervento si aggiunge a quelli già affidati in altre zone del Comune – ha ribadito il vicesindaco con delega alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici Rosario Condorelli – siamo infatti in attesa che partano i lavori in via Coviello dove verrà rifatto l’asfalto nella corsia di marcia lato nord mediante scarifica e bitumazione, verranno inoltre realizzati due attraversamenti pedonali rialzati e verrà installata nuova segnaletica orizzontale e verticale”.

“Voglio esprimere un ringraziamento ai funzionari del 5° servizio Manutenzioni per il lavoro svolto – ha concluso il sindaco – in particolare il responsabile dell’Ufficio Salvo Contrafatto e il responsabile del procedimento Marco Scalirò”.