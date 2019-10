Comiso (Rg): verso un polo aerospaziale siciliano

È prevista per il 24 ottobre prossimo una convention istitutiva presso l’aeroporto Pio La Torre di Comiso, nel ragusano, in vista del polo aerospaziale siciliano per l’ambiente. “Questo convegno vuole porre Comiso al centro dell’attenzione come possibile sede in cui realizzare nuove ricerche, nuovi studi e produzioni di tecnologie aerospaziali – commenta il sindaco Maria Rita Schembari (nella foto)”.

“Esattamente nove mesi fa – spiega il sindaco di Comiso – abbiamo acquisito gli 85 ettari dell’area ex USAF e da allora ci siamo immediatamente messi al lavoro per cercare di rendere fruttuosa quella zona e renderla anche traino rispetto alle normali attività aeroportuali. L’occasione quindi – continua la Schembari – di questo convegno, vuole porre Comiso al centro dell’attenzione come possibile sede in cui realizzare nuove ricerche, nuovi studi e produzioni di tecnologie aerospaziali per usi civili, ed in particolare per il monitoraggio ambientale e climatico.

Vediamo positivamente – aggiunge il primo cittadino- l’interessamento della migliore imprenditoria che in questo campo opera in Italia, e che è veramente all’avanguardia in Europa e nel mondo essendo già partner nelle attuali spedizioni spaziali, anche dalla NASA”.

Il convegno che si snoderà durante tutta la giornata del 24 ottobre a partire dalle 10.00 di mattina e fino alle 17.30, vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’ Avv. Paolo Corsale, Limes Start up innovativa srl, consulente Area legale e Rapporti istituzionali, gli interventi degli Onorevoli Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, Girolamo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana , Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana,

Sergio Tancredi, firmatario del disegno di legge per la “Istituzione di un organo competente per le politiche e gli affari aerospaziali regionali” , della Prof.ssa Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso e del Dr. Silvio Meli, Presidente SO.A.CO, Dr Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Dr. Saverio Continella, direttore generale della Banca agricola popolare di Ragusa. Inoltre, per l’ Aviazione civile e militare, Authority ed enti regolatori intervengono: Cesma, Afcea, Col. Aniello Violetti, vice capo Ufficio Generale per lo Spazio dell’Aeronautica militare.

Ancora, per la Ricerca: Progetti degli enti nazionali di ricerca e avvio di una piattaforma comune di studi nel settore aerospaziale intervengono: Ingv-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Inaf-Istituto nazionale di Università degli Studi di Messina, Prof. Giuseppe Andronico, Infn-Istituto nazionale di fisica nucleare. Per Industria ed attività produttive: innovazione e progetti Il ruolo delle imprese nella “cross fertilization” con istituzioni, centri di ricerca, Authority ed enti regolatori intervengono: Rete di imprese Space Italy, Dr Roberto Borsa, direttore Innovazione e Comunicazione del Cira-Centro italiano ricerche aerospaziali, Consorzio Ali-Aerospace Laboratory for Innovative components . In allegato il programma dei lavori congressuali.

Dopo il ricevimento e la registrazione dei partecipanti, i lavori saranno introdotti dall’avvocato Paolo Corsale di Limes srl, start up innovativa. Seguiranno gli interventi istituzionali di: Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso; Nello Musumeci, presidente della regione siciliana; Marco Falcone, assessore alle infrastrutture e trasporti della regione; Girolamo Turano, assessore alle attività produttive della regione; Sergio Tancredi, deputato all’Ars, firmatario del disegno di legge per l’istituzione di un organo competente per le politiche e gli affari aerospaziali regionali; Pietro Agen, presidente della camera di commercio del sud est Sicilia e Salvatore Ombra, presidente di Airgest.

Alle 12.00 inizierà la prima sessione su Aeroporto, territorio, aviazione, agenzie a cui prenderanno parte Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso; Silvio Meli, presidente della Soaco; Saverio Continella, direttore generale della banca agricola popolare di Ragusa; Aniello Violetti, vice capo ufficio generale per lo spazio dell’aeronautica militare; Santo Darko Grillo, direttore generale Asi-Agenzia spaziale italiana; Alessandro Coletta, responsabile osservazione della terra Asi agenzia spaziale italiana.

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno nel pomeriggio con la sessione dedicata a ricerca e progetti. Prenderanno la parola: Giuseppe Andronico, Infn, istituto nazionale di fisica nucleare; Fabrizio Bocchino, direttore dell’Inaf, istituto nazionale di astrofisica, osservatorio astronomico di Palermo; Stefano Branca, direttore dell’osservatorio etneo Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Mauro Coltelli, primo ricercatore dell’Ingv; il tenente colonnello Franco Colombo, comitato scientifico del Cisfa, consorzio interuniversitario di scienze fisiche applicate a Messina; Giancarlo Cusumano, direttore dell’Iasf, istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo e Giacomo Cuttone, Infn, istituto nazionale di fisica nucleare.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00 è prevista la terza sezione dei lavori dedicata all’innovazione con le relazioni di: Massimo Mazzola, presidente di Space Italy; Rodolfo Guzzi, presidente del comitato scientifico di Space Italy; Roberto Borsa, direttore innovazione e comunicazione del Cira, centro italiano di ricerche aerospaziali; Michele Costagliola di Fiore, componente del board di Ali-aerospace laboratory for innovative components e cfo di Space Factory. In concusione la relazione di sintesi e proposte progettuali con Franz Cannizzo di Limes srl, start up innovativa. I lavori saranno moderati dal giornalista Carlo Lo Re.