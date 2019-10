Naso (Me): due arresti per droga

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. È il reato di cui dovranno rispondere un 46enne e un 26enne di Naso, centro in provincia di Messina, arrestati dai carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello.

I due sono stati fermati dai carabinieri in contrada Cresta a Naso mentre viaggiavano su un’auto. I militari dell’Arma si sono subito insospettiti per l’atteggiamento nervoso dei due e hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare trovando 6 dosi per 5,5 grammi di cocaina e 1.100 euro ritenuti provento di spaccio.

La perquisizione è stata poi estesa alle abitazioni dei due uomini e in casa del 25enne sono state trovate altre due dosi di cocaina per 2 grammi, un grammo di cannabis indica nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante. L’auto, la droga, il denaro e il bilancino sono stati sequestrati e i due uomini sono stati arrestati. Per tutti e due sono stati disposti gli arresti domiciliari.