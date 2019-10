Catania: spacciatore morde un carabiniere per non farsi arrestare

Per sfuggire all’arresto ha morso un carabiniere, ma le manette sono scattate comunque ai polsi dello spacciatore Eugenio Marchese, 25 anni. Il giovane è stato colto in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Fratelli Gualandi, strada purtroppo tristemente nota nel quartiere di San Giovanni Galermo per essere meta di assuntori alla ricerca di droga, avevano notato un capannello di persone le quali si davano contemporaneamente a precipitosa fuga in più direzioni.

Marchese, in particolare, che portava con sé un borsello azzurro, veniva inseguito dagli operanti e bloccato dopo essere inciampato nella concitazione di quei momenti. L’uomo, che opponeva una veemente resistenza ai militari nel tentativo di divincolarsi dalla presa ferendone addirittura uno con un morso al petto, è stato immediatamente spalleggiato da conoscenti e da alcuni familiari frattanto accorsi i quali, contrastati dagli altri militari, inveivano nei loro confronti spintonandoli per evitare l’arresto. Momenti di forte tensione.

Dopo una più accurata perquisizione al borsello dell’uomo, i militari hanno trovato tre buste di plastica al cui interno erano contenuti: circa 10 grammi di marijuana già steccata e pronta per la vendita al minuto nonché 80 euro in contanti, mentre nelle altre due 100 e 125 euro, tutti in banconote di piccolo taglio. Per Marchese sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, mentre due dei familiari intervenuti in suo favore sono stati denunciati per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.