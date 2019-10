Capo d’Orlando (Me): ridotta l’erogazione dell’acqua agli utenti morosi

È stata ridotta l’erogazione dell’acqua agli utenti morosi di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale in merito alle bollette idriche del 2017.

Questa mattina i tecnici comunali hanno avviato gli interventi di riduzione della portata d’acqua nei confronti di una ventina di utenti morosi, secondo quanto disposto dall’articolo 35 del regolamento sulla concessione dell’acqua potabile.

Il provvedimento di riduzione dell’acqua che interessa per la quasi totalità attività commerciali, è scattato dopo la scadenza del termine concesso per il pagamento della bolletta relativa al consumo per il 2017.

“Spiace ricorrere a provvedimenti drastici – commenta il sindaco Franco Ingrillì – ma si tratta di una questione di legalità e di correttezza nei confronti di coloro che pagano regolarmente. Abbiamo inviato solleciti e atteso i termini previsti.

Tra l’altro – prosegue Ingrillì – è giusto ricordare che la bolletta riguarda solo il consumo effettivo dell’acqua e non il canone idrico che a Capo d’Orlando non si paga. Si tratta di un pagamento dovuto che, come tutte le entrate legate ai tributi locali, sono vitali per assicurare i servizi essenziali a tutta la comunità”.