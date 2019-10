Libri: “Uropia, il protocollo Maynards”, thriller ambientato in Sicilia

Uropia, il protocollo Maynards è il titolo del romanzo di Pietro Bargagli Stoffi, autore italiano di origini siciliane, precisamente di Noto, nel siracusano, residente all’estero da 13 anni tra Germania e Svizzera.

Il libro è stato pubblicato in fatidica vicinanza con le recenti elezioni europee 2019 e con Brexit. Il libro è un thriller distopico sul rischio reale di una potenziale deriva autoritaria all’interno dell’Unione europea, libro che ha suscitato l’apprezzamento del premio Nobel per la pace, Muhammad Yunus.

Ambientato tra la Sicilia e la Germania, ispirato al lavoro del Professor Alberto Bagnai, sotto la veste di una fiction il testo affronta e sviluppa temi sociali scottanti e di estrema attualità: quanto è realistico il rischio di una deriva antidemocratica in Europa? Che ruolo possono giocare immigrazione, terrorismo e populismo, Big Data e cyber sorveglianza, élites e lobbysmo? In che misura i deficit di democrazia e trasparenza delle istituzioni europee e le asimmetrie economiche fra Stati membri contribuiscono a diffondere sentimenti eurocritici ed euroscettici?

Nato a Pisa e laureato in Giurisprudenza nella sua città, ma residente all’estero da tredici anni, l’autore Pietro Bargagli Stoffi è al suo esordio letterario.

Il libro è la storia di Massimo Maffei, traduttore italiano, nato e cresciuto a Monaco di Baviera dove è il direttore di una piccola, ma fiorente agenzia. Massimo incontra Anna e si innamora di questa giovane post-dottoranda dell’università di Monaco. La loro vita sembra essere perfetta. Ma il protagonista non immagina che a causa del suo impegno politico e civile, la tranquilla vita di tutti i giorni a cui è abituato verrà sconvolta per sempre.

Negli ultimi dieci anni il mondo è profondamente cambiato e l’Unione europea stessa ha subìto una trasformazione epocale: devastata dalla persistente stagnazione economica, e in risposta all’onda emotiva provocata dai continui attacchi terroristici e dal crescente populismo nazionalista, i trenta Stati che la componevano si sono sciolti, fondendosi in un’unica entità statale continentale.

L’architetto di questo progetto è il presidente della commissione europea, l’ungherese Andras Pordan, che occuperà l’ufficio temporaneo del presidente d’Europa per un anno, gestendo la transizione verso le prime elezioni democratiche pan-europee. Con l’aiuto di un giovane sottosegretario e sostenuto da influenti centri di poter, Pordan non perde l’opportunità tanto attesa.

In pochi hanno pubblicamente denunciato il pericolo di una deriva antidemocratica del nuovo stato unitario. Tra loro il professore Johnatan Maynards, docente di econometria all’università di Monaco il cui lavoro di divulgazione universitario e su un blog in rete ispira la nascita del movimento civico chiamato Uropia di cui Massimo stesso è simpatizzante e attivista.

Quando il governo inizia ad applicare le prime misure liberticide e il professore è costretto suo malgrado dagli eventi a occuparsi di politica, nulla sarà come prima: dal momento in cui Maynards si candida alle elezioni europee diventando il principale antagonista di Pordan, un meccanismo segreto ed inarrestabile si mette in moto contro di lui, coinvolgendo tutti quelli che gli sono vicini.

Tra fughe e tradimenti, pericoli e sorprese, con uno sfondo musicale operistico, nemmeno colpi di scena inaspettati sembrano impedire la vittoria di Pordan.

Pietro Bargagli Stoffi, 44 anni, laureato in giurisprudenza, ha vissuto in Germania per 12 anni tra Francoforte e Monaco di Baviera. Appassionato di storia, politica, viaggi e lingue, ha maturato variegate esperienze professionali nel settore turistico, die videogames, dell’automobile e del merchandising. È stato apicoltore, ha prestato la voce a Wario ne lgioco Nintendo Wario&Games per WiiU e ha contribuito alla realizzazione della Borgward Isabella concept, nonché di numerosi gadgets per Juve, Milan, Inter, Roma e Pagani automobili. Attualmente vive in Svizzera.