Gravina (Ct): il soprano Gonca Dogan diventa italiana

Da oggi il comune di Gravina di Catania ha una nuova cittadina. Si tratta della soprano Gonca Dogan, di fama internazionale, che si è trasferita in Italia dalla Turchia nel 2009 per motivi di studio e lavoro. Alla cerimonia del giuramento hanno partecipato il marito, il tenore di Gravina, Filippo Micale; l’assessore con delega allo stato civile, Patrizia Costa e il capo di gabinetto Marco Rapisarda.

“Il giuramento di fedeltà alla repubblica e alla Costituzione rappresenta il momento culminante di un percorso che la nostra concittadina ha intrapreso già da tanti anni – commenta il sindaco Massimiliano Giammusso – per noi è anche motivo d’orgoglio poiché risiede nel nostro comune, contribuendo alla vita culturale della nostra comunità esibendosi in rappresentazioni e spettacoli organizzati qui a Gravina. Rinnovo ancora gli auguri a Gonca Dogan con la consapevolezza del valore interculturale che rappresenta l’acquisizione di una nuova cittadinanza”.

“Io sono orgogliosa di essere italiana e, soprattutto artisticamente, ho studiato e mi sono perfezionata qui. Sono stata accolta con calore dalla comunità di Gravina dove ho anche trovato il compagno della vita, il tenore Filippo Micale. Oggi – prosegue l’artista – sono particolarmente emozionata e voglio ringraziare il sindaco e tutta l’amministrazione per aver condiviso questo momento con me”.

Gonca Dogan Nata ad Ankara (Turchia), inizia i primi studi di canto con il Basso Merih Kazbek e successivamente si la laurea in canto presso il Conservatorio di Baskent di Ankara. Trasferitisi in Italia (Catania), consegue con il massimo dei voti con lode, la laurea di II livello presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania. Si perfeziona con i più grandi nomi della Lirica internazionale quali: Edita Gruberova, Thomas Hampson, Eric Halfvarson, Ghena Dimitrova, Dietrich-Fischer Diescau, Mirella Freni, Salvatore Fisichella e Pietro Ballo. È vincitrice assoluta in Italia di 14 concorsi lirici internazionali e tra i più importanti ricorda; il Martin i e l’Ismaele Voltolini di Mantova, Voci del Mediterraneo – Premio Archimede di Siracusa (2010), il Vincenzo Bellini di Caltanissetta (2010) e Catania (2014), il Simone Alaimo di Palermo (2011), il Martinelli – Pertiledi Montagnana (2013), il Marcella Pobbe a Vicenza (2015). Ha debuttato importanti ruoli in Italia e all’estero: Aida, La Baronessa di Carini, Madama Butterfly, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Norma, Macbeth, Carmina Burana, la Messa d’incoronazione di Mozart, la Sinfonia n.14 di Shostakovich, il Requiem di Verdi presso importanti teatri d’opera internazionali e nazionali. È stata insignita di prestigiosi premi alla carriera quali: il premio Mare Nostrum, la Pigna d’Argento, Ida Presti, Universo Donna, Federico II di Svevia, Liolà – Luigi Pirandello. Le viene conferito il titolo di Accademica di Sicilia e insignita del premio Alessandro Scarlatti dal Conservatorio Statale “Vincenzo Bellini” di Palermo.