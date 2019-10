Catania: maltrattamenti in famiglia, un arresto

Agenti della polizia di Stato hanno arrestato un mauriziano di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Intorno alle 22.30 è giunta su linea 113 una segnalazione da parte di un utente che chiamava dalla via Pietro dell’Ova, segnalando che sentiva urla di una donna provenire dalla casa attigua ed oggetti in frantumo.

Una volta sul luogo gli agenti hanno riscontrato la presenza di una mauriziana, scalza, fuori dalla porta di casa, che piangeva disperatamente con il corpo visibilmente pieno di lividi e sanguinante.

La stessa riferiva di aver avuto l’ennesima lite familiare con il proprio compagno, un connazionale, che dopo averla picchiata selvaggiamente con calci e pugni, minacciata con un bastone, morso le dita della mano e distrutto tutto ciò che gli capitava a tiro, dopo averla buttata fuori per strada si era barricato in casca con il figli.

In casa gli agenti hanno trovato uno scenario terrificante: suppellettili rotti e sparsi per tutto il cortile pertinente all’abitazione, cocci di bottiglia, mobili danneggiati riversi in terra.

L’uomo era solito bere e quella era l’ennesima reazione violenta nei confronti della povera donna, degenerata come al solito proprio per l’assunzione dell’alcool. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.