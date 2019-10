Sant’Agata di Militello (Me): punto nascita, chiesta audizione in commissione sanità

E’ ancora al centro delle cronache il punto nascita dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, nel messinese. Oggi il sindaco Bruno Mancuso ha partecipato alla conferenza stampa organizzata dalla Uil spiegando che “da parte nostra stiamo portando avanti un’interlocuzione politica con chi ha doveri e poteri decisionali e ci auguriamo che da questa interlocuzione possa venire fuori qualcosa di positivo”.

“Il passo successivo, è chiaro – continua Mancuso – sarà quello della protesta perché crediamo fermamente che Sant’Agata e tutto il territorio dei Nebrodi, così come quello di Mistretta, meritino la presenza di un servizio così importante come il punto nascita, in deroga alle previsioni del decreto Balduzzi”.

In merito il primo cittadino santagatese ha già chiesto un’audizione alla VI commissione salute e servizi sanitari all’Ars e ha intenzione di chiedere anche un incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci e l’assessore alla salute, Ruggiero Razza, supportato anche dalla presenza dell’assessore Bernardette Grasso, sempre attenta ai problemi dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

“Vedremo di proporre delle soluzioni – conclude Mancuso – per il direttore dell’Asp La Paglia per conferire al punto nascita di Sant’Agata i requisiti necessari, sia strutturali che organizzativi, per continuare regolarmente ed in sicurezza la sua attività”.