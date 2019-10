Fondazione Laps e Croce rossa firmano un protocollo a sostegno della Sicilia e dei bambini

La fondazione LAPS Libera Accademia Progetti Sperimentali (“Fondazione LAPS”) e la Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Sicilia (“CRI-Comitato Regionale Sicilia”) hanno siglato oggi a Palermo l’accordo strategico per la realizzazione di interventi comuni a favore di soggetti in stato di fragilità economico-sociale-relazionale-culturale ed educativa.

All’evento di presentazione sono intervenuti il presidente della fondazione Laps Lapo Edovard Elkann e il presidente della Croce Rossa Italiana – comitato regione Sicilia Luigi Corsaro.

Il protocollo d’intesa, valido per tre anni e rinnovabile, nasce dalla volontà di promuovere interventi di sostegno a favore delle fasce deboli, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento al benessere e tutela dei minori.

La fondazione LAPS attiverà e promuoverà diverse azioni di fundraising per raccogliere le risorse necessarie per la realizzazione di iniziative di utilità sociale e per la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio siciliano. Croce Rossa, caratterizzata da sentimenti di mutuo soccorso e da azioni di aiuto reciproco, si impegnerà a utilizzare le risorse in modo tale da migliorare in maniera efficace e incisiva il welfare-mix della Regione Sicilia.

Sia fondazione LAPS che CRI Comitato Regionale Sicilia guardano a questa iniziativa come il punto di partenza, con l’intento di ampliare la collaborazione in futuro coerentemente con le rispettive missioni. Il protocollo d’intesa si pone l’obiettivo di favorire la cooperazione, istituendo un tavolo di lavoro per consentire uno scambio di informazioni rapido ed efficace negli ambiti operativi comuni, con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più importanti e progettare iniziative di valore.

“Credo che il modo migliore per aiutare gli altri sia sempre il “fare” e il “creare” nuove possibilità. Attraverso questo importante accordo – commenta il Presidente di Fondazione LAPS Lapo Elkann – permetteremo di sviluppare ulteriori progetti e fornire servizi alla CRI, che svolge un ruolo chiave nel prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuendo alla cultura della non violenza e della pace. Sono molto felice di poter aiutare le persone di un territorio che amo molto. Promuoveremo, soprattutto, progetti dedicati ai minori perché i giovani sono futuro e ricchezza.”

“Questo accordo – afferma il Presidente Regionale CRI Sicilia, Luigi Corsaro – darà l’opportunità alla CRI di implementare iniziative in tutta la regione volte ad aiutare le persone e, soprattutto i bambini e gli adolescenti, ad affrontare problematiche educative e socio-sanitarie con un approccio che prevede la tutela dei diritti e la salvaguardia della dignità. È indispensabile identificare le persone, soprattutto se minori, in situazione di vulnerabilità per poterle assistere e garantire un’efficace risposta. La CRI siciliana si impegna in tal senso a leggere e analizzare i bisogni esistenti e quelli futuri, per costruire piani di azione adeguati e contrastare le forme di vulnerabilità, anche grazie al supporto della Fondazione. Siamo certi che questa collaborazione consentirà di rafforzare l’inclusione, la trasversalità e l’innovazione dei nostri servizi, migliorandone l’accesso e la capillarità a favore dei minori a rischio di marginalità sociale. Gli incontri periodici che avvieremo a partire da oggi con la Fondazione LAPS offriranno l’opportunità di monitorare la qualità delle attività e dei servizi che insieme offriremo e ci consentirà di implementare sempre nuove e più efficaci iniziative”