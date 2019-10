Riposto (Ct): arrestato figlio-fratello violento

Per un’intera famiglia è finito l’incubo del figlio-fratello violento. I carabinieri della stazione catanese di Riposto hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia contro il padre di 60 anni, la madre di 55 anni e la sorella minore di 13 anni.

Quasi sempre ubriaco, l’uomo da circa un anno vessava i propri familiari e la sorella minore. Dava in escandescenza e finiva poi con il danneggiare l’esagitato mobilio di casa.

L’episodio clou è avvenuto pochi giorni fa. L’uomo, dopo diverse minacce dal tenore inequivocabile “vi devo ammazzare!” espresse mentre faceva vibrare una forbice e farneticava frasi del tipo: “qui comando io, dovete fare quello che dico io”. Frasi che pronunciava anche in presenza dei carabinieri che lo hanno bloccato.

Alla richiesta del padre di lasciare immediatamente l’abitazione, il figlio ha risposto con tono sempre minaccioso che non avrebbe mai lasciato l’immobile se non gli fossero state consegnate le chiavi della macchina e una televisione che riteneva fossero di sua proprietà.

Una volta condotto in caserma e dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza dove resterà, come deciso dal Gip, in sede di convalida.