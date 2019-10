Messina: alla galleria d’arte Lucio Barbera la mostra di Bodman

Sarà allestita alla galleria d’arte Lucio Barbera di Messina la mostra “I made this for you” di Sarah Bodman. L’inaugurazione è in programma per sabato 12 ottobre alle 10.00.

Una manifestazione che si inserisce nella giornata nazionale del contemporaneo a cui ha aderito anche quest’anno la città metropolitana di Messina.

Dal 2005 l’associazione musei di arte contemporanea italiani AMACI, dedica l’evento all’arte contemporanea attraverso l’apertura gratuita e l’organizzazione di eventi culturali in tutti i musei presenti sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa.

L’appuntamento merita un’attenzione particolare per l’importante ruolo che negli anni ha svolto per la promozione della cultura contemporanea.

Il Servizio “Cultura” di Palazzo dei Leoni ha organizzato, presso i locali della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, la mostra di Libri d’Artista dal titolo “I made this for you”, dell’artista inglese Sarah Bodman.

Sarah Bodman è un’artista che collabora con varie istituzioni a livello nazionale ed internazionale per promuovere i libri d’artista.

Varie le tematiche presenti nei libri di questa artista inglese di Bristol: dalla narrazione di momenti di vita quotidiana, come la serie dei Flowers, ai romanzi storici, ai libri di viaggio, ai libri concettuali. Libri in bianco, nero e a colori, cuciti, spillati.

L’artista inglese scrive anche libri in collaborazione con poeti e scrittori ed é, inoltre, editore dell’Annuario del Libro d’Artista, una pubblicazione biennale sulle arti del libro contemporaneo, pubblicata da Impact Press.

La mostra è curata dell’artista messinese Antonio Freiles, autore delle celebri Chartae, realizzate nel 1978 e collezionista di numerosi Libri d’artista. Freiles ha anche collaborato con importanti istituzioni museali internazionali: Pompidou di Parigi, World Print Council di San Francisco, Whitechapel Gallery di Londra, le Accademie di Firenze e Catania e moltissimi altri Enti internazionali di chiara fama.

Alla manifestazione interverranno la dott.ssa Anna Maria Tripodo, dirigente della V Direzione, e la dott.ssa Angela Pipitò, direttrice della Galleria d’Arte “Lucio Barbera”, che introdurrà i lavori.

Alla mostra, che sarà presentata dalla dott.ssa Silvia Freiles, storica dell’arte con un intervento dal titolo: “I made this for you: Sarah Bodman e il Libro d’Artista”, sono state invitate tutte le scuole del territorio provinciale; l’esposizione sarà visitabile fino al 30 ottobre 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30.