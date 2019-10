Aci Catena (Ct): controlli anticrimine, un arresto

Una persona è stata arrestata ad Aci Catena nel catanese nel corso di controlli anticrimine effettuati dai carabinieri della locale stazione. A finire in manette è stato il 30enne catenoto Alfredo Di Prima.

L’uomo, già condannato dai giudici per rapina aggravata commesso il 9 agosto del 2008, dovrà scontare una pena a 2 anni e 9 mesi di reclusione. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.

Nel corso del servizio, inoltre, i carabinieri hanno chiuso un’attività commerciale in via Nizzeti per esercizio dell’attività senza alcuna autorizzazione. Il provvedimento è la naturale conseguenza dei controlli amministrativi eseguiti lo scorso 21 settembre dai carabinieri. Quella volta il titolare finì in manette perché all’interno del locale deteneva droga e denaro frutto dell’attività di spaccio.

Inoltre, nel corso del servizio sono state controllate 30 persone, 13 veicoli di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e sono state eseguite 3 perquisizioni personali ed elevate numerose multe al codice della strada per guida senza patente, circolazione senza copertura assicurativa e mancato uso del casco protettivo.