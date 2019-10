Bronte (Ct): inizia il fine settimana dell’expo del pistacchio

Inizia l’ultimo fine settimana dell’expo del pistacchio a Bronte, nel catanese, che ha spento le 30 candeline. Dopo il grande bagno di folla dello scorso fine settimana, domani gli stand riaccendono le luci per il giorno più vivace dell’intera manifestazione.

Alla manifestazione, infatti, prenderanno parte migliaia di studenti provenienti da tutta la provincia di Catania per “La scuola all’Expo”. “Un evento – spiega l’assessore alle politiche scolastiche, Chetti Liuzzo – che coinvolgerà il mondo della scuola e provocherà una invasione di gioventù che mira a far apprezzare ai più giovani festa e prodotti al pistacchio”.

“Dopo il successo dello scorso fine settimana ci avviamo al week end conclusivo. – ha affermato il sindaco Graziano Calanna – E non si potrebbe ricominciare meglio. Siamo pronti ad ospitare i più piccoli per far loro assaggiare la bontà del nostro gelato al pistacchio”. A tutti i bambini sarà offerto del gelato.

“Questa – continua Calanna – è l’edizione numero 30’ dell’Expo, una edizione che è particolarmente apprezzata grazie anche al contributo degli sponsor. Per questo voglio citarli tutti, ringraziando coloro che hanno contribuito, ovvero: le banche Agricola di Ragusa ed Igea, l’Amaro Averna, la Fruit Service di Mario e Nicola Marullo, l’associazione di pasticceri Conpait, la Caffeteria Luca, la Red Lemon con Brontesella, la Ed. Ca.Ma., il Bar La Fragola, la Marullo Pistacchio Spa, la Dolci Delizie di Francesco e Michela Virgillito, la Longhitano Trasporti Srl, la Naxos Scuderie, la Cooperativa Smeraldo, il Centro Gomme di Salvatore Mirenda, la Saitta Preziosi, il Cafè Chamapagne – Bar e Tabacchi, Tipici & Food di Antonino Gulino, la Gioielleria Longhitano, la Fucina Di Vulcano, l’Amaranca, l’Allianz di Antonio Di Marzo, Gusto Etna di Gianluca Triscari, il Feudo Marullo, la Simeto Costruzioni, Evergreen di Pietro Bonaccorso, i Prefabricati Martelli, l’Azienda Agricola Musa, Pisti’, Sicilcatering e Bronte Dolci”.

E domani ricomincia anche lo spettacolo: “Come sempre – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Di Mulo – per tutta la giornata non mancheranno musica ed arte. Tutti attendiamo però il grande concerto degli Shakalab alle 21.30 in piazza Castiglione”.