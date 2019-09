San Vito Lo Capo (Tp): campionato mondiale studentesco di beach volley

Sarà sfida tra 17 delegazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da quattro continenti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, nel trapanese. Appuntamento dal 3 al 10 ottobre per il campionato mondiale studentesco di beach volleyball 2019.

L’evento, giunto alla quinta edizione, è promosso dal ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, direzione generale per lo studente, ufficio V politiche sportive scolastiche, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale Sicilia, coordinamento educazione fisica e sportiva, l’ufficio scolastico provinciale di Trapani, l’Isf, International school sport federation e la Fipav, federazione italiana pallavolo.

I Paesi in gara: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Croazia, Polinesia francese, Germania, Ungheria, India, Lettonia, Olanda, Nuova Zelanda, Polonia, Puerto Rico, Slovenia, Stati Uniti d’America, Italia. Sarà presente anche una rappresentativa composta da studenti di scuole siciliane che si sono qualificate ai Campionati Studenteschi 2018/2019. Prevista la presenza di oltre 300 persone tra atleti, staff tecnico e scolastico e accompagnatori.

“Subito dopo il Cous Cous Fest- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-, ospiteremo un altro evento internazionale che unisce giovani provenienti da tutto il mondo, con storie, tradizioni e religioni diverse, all’insegna dell’amore per lo sport. Una manifestazione che, anche in questo caso- sottolinea il sindaco-, ha un forte valore aggregativo, culturale, oltre che sportivo naturalmente, dove la competizione, quella sana, che c’è sui campi da gioco, diventa poi, fuori, voglia di conoscersi, confrontarsi e di fare una splendida esperienza di vita in un luogo incantevole che offre bellezza, buona cucina e ospitalità”.

“Un evento di caratura internazionale come questo, con 17 delegazioni studentesche, accompagnate da staff e famiglie, in un contesto naturale di grande bellezza quale è la nostra spiaggia- dichiara l’assessore al Turismo Nino Ciulla-, costituisce un’ottima vetrina di promozione per San Vito Lo Capo nel mondo. Ottobre- aggiunge l’assessore Ciulla- sarà un mese ricco di appuntamenti; è, infatti, in programma il “San Vito Outdoor Fest”, in cui oltre alla consueta arrampicata sportiva si svolgeranno svariate discipline, come ad esempio la mountain bike, il trekking e il parapendio, tutte quelle attività da praticare all’aria aperta su cui puntiamo per promuovere il turismo anche in bassa stagione”.

Un augurio speciale a tutti gli studenti lo rivolgono il Provveditore agli Studi di Trapani, dott.ssa Fiorella Palumbo, e il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva, prof. Giovanni Caramazza. “La scuola- dichiarano- crede fortemente nella pratica sportiva per la valenza sociale e formativa che riveste motivando i giovani allo spirito di sacrificio, a fare gruppo e a condurre una vita sana. A tutti gli atleti- concludono Palumbo e Caramazza- i più vivi complimenti per essere arrivati fino alla fase finale e l’augurio di un rinnovato impegno che li possa portare, in generale, nella vita, al traguardo desiderato”.

La cerimonia d’apertura, alla presenza delle autorità e dei delegati ISF, con la sfilata delle squadre partecipanti e l’accensione della fiaccola olimpica, avverrà nel pomeriggio del 4 ottobre; le gare prenderanno il via nelle giornate del 5,6,8 e 9 ottobre e verranno disputate su otto campi allestiti sulla spiaggia. Il 7 ottobre, invece, è prevista una giornata culturale con una escursione ad Erice; si svolgerà, inoltre, la Festa delle Nazioni, un momento particolarmente significativo di unione e condivisione tra gli atleti. Infine le premiazioni e la cerimonia di chiusura con una festa finale.

Il logo e la mascotte dell’evento sono stati realizzati dallo studente dell’Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani, Vito Palazzolo.