Catania: minaccia un carabiniere e chiede i soldi per il parcheggio, arrestato

Ha sbagliato a prendersela con uno di quelli che per lui erano abituali “clienti”. È andata male al parcheggiatore abusivo marocchino di 36 anni Abdelghani Chaoui che ha cercato di estorcere del denaro per il parcheggio di un’auto in sosta.

Peccato che l’auto in sosta era di proprietà di un carabiniere libero dal servizio. L’uomo è stato invitato dal marocchino a dargli tre euro per la sosta.

Il militare, in compagnia della moglie e del figlio, ha immediatamente esibito il proprio tesserino chiedendo all’uomo di fornire le proprie generalità. Quest’ultimo, privo di documento, invece di ottemperare alla legittima richiesta espressa dal pubblico ufficiale si è stizzito e alzando la voce lo ha apostrofato insultandolo dicendogli: “sei un pezzo di merda, i carabinieri sono bastardi, se non mi dai tre euro, appena vai via ti spacco la macchina”.

A quel punto il militare, dopo aver fatto allontanare per motivi di sicurezza la moglie e il figlio che teneva in braccio, con l’aiuto dei colleghi della stazione di piazza Verga, ha bloccato e ammanettato l’esagitato. L’uomo è risultato con numerosi precedenti di polizia, nonché destinatario di un provvedimento di espulsione puntualmente eluso. Per lui si è aerta la strada dell’espulsione definitiva dall’Italia.