Comiso (Rg): si conclude il “Comiso cabaret”

Si è conclusa a Comiso la kermesse “Comiso cabaret”. Dal 7 settembre la città ha vissuto un appuntamento che da anni non si verificava: il Comiso cabaret.

“Sebbene organizzato in tempi ristretti – spiega Di trapani, assessore comunale di Comiso – ha fatto rivivere la piazza grazie a spettacoli di livello che hanno visto la partecipazione di attori di fama nazionale.

Vedere migliaia di comisani divertirsi come da tempo non accadeva, ci ha emozionato e, soprattutto, ci conferma che la nostra città torna ad essere un punto di riferimento nel panorama ibleo per ciò che concerne eventi prolungati nel tempo. Ma non solo Comiso Cabaret è stato il traino, quanto anche gli altri appuntamenti teatrali e cinematografici che si sono svolti nel cortile della fondazione Bufalino.

Un centro storico completamente coinvolto. Il 27, 28 e 29 settembre ci spostiamo a Pedalino per la trentatreesima sagra della vendemmia, appuntamento che si ripete e che non si è mai fermato, per tornare a Comiso il 5 ottobre, nel sagrato della chiesa madre con la cavalleria rusticana.

Approfitto – conclude Di Trapani – per ringraziare tutti i miei concittadini che ci hanno gratificato più di ogni altra cosa mostrando un grande apprezzamento per quanto organizzato”.