Gravina (Ct): successo per il festival della birra

Continua a Gravina di Catania il settimo festival della birra e dello street food regionale. L’evento registra ogni giorno un aumento delle presenze grazie a migliaia di visitatori che affollano gli stand.

Un appuntamento ancora una volta caratterizzato da grandi attrazioni per la felicità di grandi e piccoli. Il festival, che si svolge come sempre nel parcheggio esterno al centro commerciale Katanè a Gravina fino al 22 settembre, resterà aperto ogni giorno fino alle 2.00 di notte.

“Tutto si sta svolgendo oltre ogni nostra più rosea previsione- spiegano i componenti del direttivo “Siamo Impresa” Cesare Marzullo e Orazio Pappalardo- il 7° Festival della Birra e dello Street Food Regionale rappresenta un appuntamento consolidato ed importante per l’intera provincia di Catania (e non solo) perché riesce ad unire l’importante tradizione del culto del buon cibo a quello della forte vocazione commerciale di questo territorio”.

“Ci stiamo prodigando per rendere questo evento indimenticabile per tutti coloro che vengono a trovarci– aggiunge il presidente dell’associazione “Siamo Impresa” Filippo Zuccarello – la gente che ogni giorno affolla gli stand ed il palco, dove gli artisti si esibiscono, sono la dimostrazione evidente che ci stiamo riuscendo alla grande nel nostro intento”.

“Il nostro obiettivo, come sempre,è rendere il 7° Festival della Birra e dello Street Food Regionale- dichiara il consigliere comunale di Gravina Franco Marcantonio – più accattivante delle precedenti edizioni e non c’è dubbio che ci stiamo riuscendo con grande impegno e costanza. La collaborazione tra pubblico e privato ha prodotto un festival che, ieri come oggi e come domani, sta incontrando la soddisfazione ed il piacere di tutti”.

Il 7° Festival della Birra e dello Street Food Regionale come un valido strumento di sviluppo e una vetrina importante per l’intera provincia di Catania. “Il connubio cibo e valorizzazione del territorio è una formula che convince tutti-ribadisce il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso- parliamo di una manifestazione consolidata ed i risultati sono evidenti perché il festival rappresenta una vetrina importante per il nostro comune e l’intero hinterland etneo”.