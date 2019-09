Collesano (Pa): grandinata sulle Madonie

Scenario surreale in questi ultimi giorni sulle Madonie ma non solo. I cambiamenti climatici repentini per non dire giornalieri hanno messo in ginocchio non solo i cittadini ma campagne e territorio. L’abbandonante pioggia della scorsa settimana ha sconvolto le Madonie che è stata raggiunta da una vera bomba d’acqua, causando anche una vittima a Polizzi Generosa, dove un giovane autista di una ditta esterna della raccolta differenziata è stato fulminato mentre svolgeva il suo lavoro.

Pioggia e non solo ma, anche grandine a Collesano. con il comune “preso d’assalto” da una vera pioggia di grandine abbastanza inusuale in questo periodo per non dire di questi tempi. Un inverno anticipato e non solo, con cambi di stagione che ormai, non si possono più preventivare e temperature che si alternano con situazioni climatiche imprevedibili e non costanti. Protezione civile che dirama allerta gialla quasi quotidianamente e cambi di stagione per le persone che, non sanno più come orientarsi anche nell’abbigliamento.

Problematiche anche negli altri comuni delle Madonie con danni su elettrodomestici di casa in virtù dei forti temporali che hanno accompagnato queste giornate “strane” un pò per tutti. Anche sul territorio non sono mancati gli smottamenti e le problematiche viarie specialmente nelle vie secondarie e strade di campagna, in aggiunta a quelle già esistenti e dove vista la situazione in genere e, vista la situazione in atto è sempre consigliabile non mettersi in viaggio e rimanere a casa.

Antonio David