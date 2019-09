Capo d’Orlando (Me): detenzione di armi, denunciato un 35enne

Aveva trasferito delle armi dal luogo di detenzione senza averlo comunicato all’Autorità e deteneva armi e munizioni senza averne denunciato il possesso. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Capo d’Orlando, nel messinese, hanno denunciato un 35enne di origini messinesi.

Gli agenti, a seguito di una perquisizione effettuata nell’abitazione del trentacinquenne estesa anche ad un capannone della ditta di cui lo stesso è titolare, hanno trovato e sequestrato 4 fucili perché trasferiti dall’abitazione di residenza al luogo di rinvenimento senza la prevista comunicazione all’autorità.

Sono state trovate 2 baionette, 5 cartucce a palla calibro 16 e 22 cartucce per pistola calibro 7,65 detenute irregolarmente. Nella circostanza si è provveduto a ritirare in via cautelare quanto detenuto regolarmente dall’uomo e precisamente una rivoltella calibro 38 e 213 munizioni di diverso calibro e la licenza di porto fucile per il tiro a volo.