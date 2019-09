Montalbano Elicona (Me):un arresto per atti persecutori

Atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. È questo il reato di cui dovrà rispondere un 48enne di Basicò, nel messinese, arrestato dai carabinieri della stazione di Montalbano Elicona.

L’uomo è stato bloccato dai militari nelle vicinanze dell’abitazione della vittima dove si era appena recato, armato di bastone di legno, mettendo in atto l’ennesimo episodio di minacce nei confronti dell’ex convivente.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di ricostruire le reiterate condotte minatorie commesse dall’uomo all’indirizzo della donna che è stata più volte seguita nei suoi spostamenti.

Inoltre, il comportamento posto in essere dall’uomo ha determinato nella donna e nei suoi familiari conviventi uno stato di perdurante preoccupazione per la loro incolumità personale, costringendoli a mutare le proprie abitudini di vita. L’arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.