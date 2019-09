Bagheria (Pa): dalla città romana a quella medievale

BCsicilia in collaborazione con l’ordine degli architetti ha organizzato a Bagheria, nel palermitano, il seminario “L’arte di abitare”. Previste tre lesioni che si svolgeranno a villa Cattolica dalle 15.03 alle 19.30.

Primo appuntamento sabato 28 settembre con la lezione dal titolo “Abitare la Sicilia romana: tra tradizione architettonica, influssi mediterranei e nuove tipologie” con Sergio Aloisa, docente di archeologia romana all’università di Palermo.

Il secondo incontro si terrà sabato 5 ottobre con “La città europea prima e dopo l’anno 1000” con Ferdinando Maurici, medievalista.

Nella terza lezione, poi, sabato 12 ottobre, si parlerà de “La città e l’architettura fatimita egiziana e siciliana” con una relazione dell’architetto Susanna Bellafiore .

Presenteranno il seminario Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia; Gabriella Pantalena, responsabile della formazione appcpa; Dainele Vella, assessore comunale alla cultura a Bagheria e Maria Giammarresi, presidentessa della sede di Bagheria di BCsicilia.

A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. Per gli architetti il seminario è valido come credito formativo. Le iscrizioni si potranno effettuare il 23,24 e 25 settembre alla casa del volontariato in via Cherubini a Bagheria dalle 16.00 alle 18.00.