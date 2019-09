Catania: passeggiata letteraria con Francesco Grasso

Nuovo appuntamento per Giri di parole, il primo club di lettura itinerante di Catania a cura di CityMap Sicilia e della libreria Vicolo stretto di Catania. Appuntamento il 22 settembre alle 17.30 con San Berillo, la cucina dei colori in via Sa nMichele a Catania.

Giri di parole è il primo club di lettura itinerante di Catania pensato per conoscere la città di Catania, i suoi quartieri e le sue tradizioni. Cinque gli incontri ogni due mesi, cinque tappe per leggere, scoprire e incontrare Catania.

Il quarto itinerario è ispirato dal libro “Ho sposato San Berillo” di Francesco Grasso, detto Franchina. “Una sera rincasando, dopo l’ennesima giornata passata a San Berillo, sdraiato sul mio divano pensavo a tutto quello che mi era successo durante il giorno e all’improvviso venne fuori dalla mia testa il titolo che cercavo: Ho sposato San Berillo. Per tutti gli anni che ho trascorso in questo luogo posso oggi pienamente dire che ho sposato questo quartiere e i bisogni di chi vi abita e lavora”.

Dopo la pausa estiva, e il successo dei passati incontri, Catania e i suoi scorci sono ancora una volta i protagonisti. A partire dalle ore 17.30, un tour in compagnia dell’autore, attraverso San Berillo, ci farà vivere e conoscere i luoghi di uno dei quartieri simbolo della città. Un luogo spesso associato al degrado ma che oggi più che mai punta alla riqualificazione urbana.A seguire, un aperitivo presso La cucina dei colori in via San Michele, 9 in cui sarà possibile continuare a dialogare con l’autore e assaggiare un menù creato ad hoc per l’evento e che si rifà al libro, oggetto dell’incontro.

Nato dalla volontà comune di far vedere la città etnea attraverso la lettura di libri ad essa dedicati e che tracciano itinerari intrisi di storie vere o inventate, Giri di Parole, è il nome scelto per il primo club di lettura itinerante catanese, curato da CityMap Sicilia e dalla Libreria Vicolo Stretto di Catania. Un libro, un autore, una passeggiata urbana letteraria il cui percorso sarà scaricabile dal sito www.citymapsicilia.it e un aperitivo a tema: sono gli elementi che contraddistinguono questo circolo di lettura unico e a numero chiuso che apre le sue porte a cadenza bimestrale cambiando sempre sede, autore, libro e partecipanti. Ogni appuntamento di Giri di Parole, infatti, sarà ospitato in un luogo diverso, scelto, in base ai quartieri descritti nel libro oggetto dell’appuntamento, tra i locali e le istituzioni culturali e ricreative partner di CityMap Sicilia.

Giri di Parole vuole stimolare la lettura e la scoperta di Catania attraverso la visione che ne danno gli autori nelle storie che scrivono, e attraverso il confronto con persone di età, formazione e interessi vari che leggono gli stessi libri e vivono la stessa città in maniera diversa. Altro elemento centrale è il contatto umano, legato alla condivisione reale di un’esperienza che parte dalla lettura dei libri selezionati dalla Libreria Vicolo Stretto e finisce con una visita/scoperta dello spirito più autentico di Catania che è da sempre uno degli obiettivi portati avanti da CityMap Sicilia.