Capo d’Orlando (Me): approvato il bilancio di previsione triennale

A Capo d’Orlando è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021. Ieri sera il bilancio è stato approvato con nove voti favorevoli e quattro contrari.

Sull’argomento, il sindaco Franco Ingrillì ha detto: “desidero ringraziare il consiglio comunale nella sua interezza per la qualità del dibattito di ieri sera, improntato alla maturità. Non abbiamo mai nascosto le difficoltà delle casse comunali e il bilancio approvato dalla maggioranza con grande senso di responsabilità mostra con chiarezza la situazione ormai cristallizzata, di fronte agli scarsi trasferimenti statali e regionali e alla complicata lotta per incassare il pagamento dei tributi locali.

Una situazione – prosegue il primo cittadino – che non appartiene solo a Capo d’Orlando, ma è comune a tanti centri italiani. La stessa associazione nazionale dei comuni italiani ha più volte fatto appello al governo centrale per emanare norme urgenti per attenuare le difficoltà finanziarie degli enti locali.

Come amministrazione – continua Ingrillì – metteremo in campo ogni sforzo per impedire il dissesto e penso che ognuno debba fare la propria parte se vogliamo continuare a garantire l’elevata qualità dei servizi alla comunità. In questo senso abbiamo intensificato con buoni risultati la lotta all’evasione e chiediamo ai cittadini il pagamento dei tributi comunali dovuti come l’Imu e la Tari, evitando l’emanazione di provvedimenti drastici da parte degli uffici che potrebbero nuocere alle varie attività commerciali. Ricordiamo, poi, l’opportunità di sanare, con una domanda da presentare entro il 15 settembre, le ingiunzioni fiscali di pagamento, relative ai tributi locali notificate dal 2000 al 2017. La buona riuscita di questa incisiva attività di riscossione impedirebbe il ricorso ad atti come l’adozione di un piano di riequilibrio che avrebbe ripercussioni negative anche sui cittadini virtuosi.

Ma sono convinto che, se uniamo gli sforzi, usciremo da questa condizione di difficoltà che si riflette, in primis, sui dipendenti comunali a cui va la nostra solidarietà per il ritardo nei pagamenti degli stipendi”.

Secondo il presidente del consiglio, Carmelo Galipò, attualmente “c’è in corso una cristi sistematica degli enti locali che sta portando al collasso molte realtà. Per garantire servizi servono risorse che i comuni senza trasferimenti e alle prese con un alto e generale livello di evasione, non riescono più a recuperare.

Purtroppo, ci dobbiamo confrontare con la triste realtà di un’Italia a due velocità con un Sud che arranca e si dimostra incapace di rivendicare i propri diritti perché abituato a combattere una eterna guerra tra poveri”.

Il consigliere GEmmellaro spiega il motivo del suo no alla votazione del bilancio di previsione.

L’equilibrio di bilancio è garantito da una parte dai residui attivi pari ad euro 883.000,00 molti dei quali di dubbia e scarsa esigibilità, dall’altra da una ipotetica alienazione di beni immobili, che nel caso in cui non si perfezionasse la vendita verrebbe meno l’equilibrio di bilancio; l’eccessiva e sovente ricorrenza all’anticipazione di cassa, costante per il triennio 2019/2021 pari ad euro 20.000.000,00; dal permanere delle elevate aliquote dell’IMU e della TARI, ma anche di elevate entrate extra tributarie a fronte di servizi non adeguati e non idonei al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini con maggiore attenzione ai cittadini delle c.d. periferie; il mancato accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)riferito al Titolo I delle Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per gli anni 2019/2020/2021; il bilancio non prevede accantonamenti a Fondi per spese potenziali come ad esempio ACCANTONAMENTI A COPERTURA DI PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI; le spese del titolo I rappresentano una scarsa ed elementare gestione della spesa pubblica, con possibili pregiudizi rispetto ai servizi da rendere ai cittadini, in modo particolare ai cittadini che vivono nel territorio periferico;

La situazione economica/finanziaria dell’Ente è poco rassicurante. Abbiamo chiesto espressamente al Sindaco, agli uffici finanziari ed al Collegio dei Revisori dei Conti, di portare in aula la reale situazione patrimoniale, economica, finanziaria del Comune anche in virtù delle ultime deliberazioni della Corte dei Conti regionale la quale evidenzia puntualmente molte criticità e squilibri strutturali nei bilanci dell’Ente .

Sarebbe opportuno, come chiesto più volte in Aula, attivare urgentemente un piano di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di scongiurare le procedure dettate dal Decreto legislativo n. 149/11.