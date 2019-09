Gravina (Ct): musica, spettacolo e cibo da strada per il festival della birra

Saranno più di 50 gli espositori per la settima edizione del festival della birra e dello street food regionale che si terrà a Gravina di Catania dal 13 al 22 settembre prossimi, nell’area parcheggi antistante il centro commerciale Katanè.

Nei dieci giorni della manifestazione, si svolgeranno spettacoli, musica e attrazioni per grandi e piccoli che porteranno nel comune etneo migliaia di visitatori.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, organizzato da Sensazioni sonore e dall’associazione Siamo Impresa, con il patrocinio della regione e del comune, sono intervenuti: Massimilano Giammusso, sindaco di Gravina; Manlio Messina, assessore regionale al turismo, sport e spettacolo; Patrizia Costa, assessore comunale a turismo e spettacolo; Francesco Marcantonio, ideatore della manifestazione e consigliere comunale; Rocco Ramondino, direttore del centro commerciale Katanè; Filippo Zuccarello, presidente di Siamo Impresa e Sandro Vergato, presentatore ufficiale della kermesse.

“Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che richiama nella nostra città tanti visitatori – dice Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina – nonostante la cittadina non abbia delle attrazioni squisitamente turistiche, il festival della birra riesce a valorizzare la nostra vocazione commerciale e lo spirito aggregativo del territorio. Una caratteristica che, insieme alla vicinanza delle istituzioni del governo regionale oggi qui rappresentate dall’assessore Manlio Messina, potrà costituire un’ulteriore occasione di sviluppo”.

“Questa manifestazione è un esempio di come l’iniziativa privata, supportata dalle istituzioni, possa mettere in campo energie e risorse che andranno a beneficio di tutto il territorio – ha aggiunto l’assessore Messina – da parte nostra ci sarà un’attenzione particolare nei riguardi di tutto ciò che innesca processi virtuosi in termini di promozione turistica e dello spettacolo”.

Anche l’assessore comunale Patrizia Costa ha sottolineato “l’importanza della collaborazione con le realtà commerciali locali. Ringraziamo il direttore del Katanè per il fondamentale ruolo svolto dalla struttura, sicuramente una delle più presenti nella vita della nostra comunità”. Il consigliere comunale Francesco Marcantonio, ideatore della manifestazione che quest’anno spegne sette candeline, auspica che “le prossime edizioni possano crescere sempre di più coinvolgendo tutti i birrifici siciliani in modo da diventare una vera e propria vetrina delle eccellenze regionali”.

“Questa edizione – spiega il presidente di Siamo Impresa, Filippo Zucarello – vede coinvolti oltre 50 espositori e l’area palco per gli eventi che ospiterà oltre 30 artisti tra tribute band e scuole di danza. Sarà presente anche quest’anno il luna park” .

A illustrare il calendario degli spettacoli in programma è stato il presentatore ufficiale della kermesse, l’attore Sandro Vergato che dice: “Grazie alla direzione artistica di Giovanni De Luca siamo riusciti a mettere in piedi un palinsesto che spazia dalla musica alla danza fino agli spettacoli di comicità con la partecipazione del pubblico – avremo musicisti e artisti di talento. Ogni sera a partire dalle 20.00 l’area eventi prenderà vita con i concerti e gli spettacoli. Novità di quest’anno sarà Ridiamo allegria, un viaggio comico nella fantasia e lo Smart game show, un gioco a premi che coinvolgerà il pubblico semplicemente utilizzando lo smartphone. Appuntamento per venerdì 13 settembre alle 19.00 per il taglio del nastro ufficiale”.