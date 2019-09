Niscemi (Cl): pusher in trasferta arrestato

La vendita al dettaglio di cocaina avrebbe fruttato agli spacciatori circa 8000 euro. Gli agenti del commissariato di Stato di Niscemi, nel nisseno, hanno arrestato Francesco Davide Scicolone, 39 anni, meccanico e Giovanni Jonathan Mistretta, 35 anni, lavagista, tutti e due con precedenti giudiziari, colti nella flagranza di reat di detenzione ai fini di spacci odi droga.

Per lo stesso reato è stato denunciato anche un 22enne disoccupato. I tre uomini, pusher in trasferta, sono stati controllati sabato sera in via Kennedy dagli agenti della squadra investigativa del commissariato.

All’esito delle perquisizioni personali, all’interno del borsello a tracolla del Mistretta, è stato trovato un sacchetto contenente 80 grammi di cocaina e 850 euro in contanti.

Dalle successive perquisizioni nell’abitazione di Scicolone è stata trovata la somma in contanti di 950 euro, sequestrata in quanto presunto provento dell’attività di spaccio e, all’interno dell’auto dello stesso un tirapugni in metallo. Con la cocaina sequestrata si sarebbero potute confezionare circa 400 dosi per un valore di mercato di circa 8 mila euro.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, Scicolone e Mistretta sono stati arrestati e il 22enne denunciato in stato di libertà. Scicolone, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. Scicolone, dopo le formalità di rito, è stato condotto ai domiciliari e Mistretta al carcere di Gela dove resteranno entrambi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.