Tortorici (Me): la prima “festa medievale d’Orice”

Per tre giorni il centro storico di Tortorici, centro nebroideo del messinese, sarà il palcoscenico naturale della prima edizione della “festa medievale d’Orice” organizzata dall’associazione “Tortorici…victoriosa…civitas…”.

La manifestazione si è aperta da qualche minuto con una visita pomeridiana per le vie del centro storico e al laboratorio di ferro,cuoio, pietra e artigianato sempre nel centro storico. In serata, poi a partire dalle 20.00, non poteva mancare un appuntamento enogastronomico con l’assaggio di prodotti tipici locali nelle vie del centro.

Domani, sabato 7 settembre, a partire dalle 10.30 del mattino animazione per i bambini e per i grandi con “gli asini e i bambini”,nel pomeriggio poi le sfilate degli arcieri dei Nebrodi e poi ancora giochi di dama e dadi. Alle 18.00 degustazione dei dolci antichi a cui seguiranno alle 18.30 la sfilata in costume medievale e a partire dalle 20.00 esibizione di ballo medievale e musica popolare.

Domenica, infine, la festa medievale d’Orice entrerà nel vivo con la sfilata in costumi medievali per le vie del centro storico alle 18.00 a cui seguirà alle 18.30 il duello dei cavalieri della Corte d’Orice. La manifestazione si concluderà con una sfilata di cavalli per le vie del centro a partire dalle 20.30 e a seguire musica popolare.