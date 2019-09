Trecastagni (Ct): medicinali scaduti agli anziani, denunciata titolare di una casa di riposo fantasma

Una casa di riposo “fantasma” a Trecastagni, nel catanese, è stata scoperta dai carabinieri dei Nil e del Nas nonché da personale dell’Asp di Catania. Agli anziani venivano pure somministrati farmaci scaduti.

I militari, nel corso del controllo, hanno evidenziato che una delle sedi era stata avviata senza la prevista autorizzazione comunale; farmaci scaduti in una delle due sedi; la presenza anche di due lavoratori in nero e 4 irregolari in entrambe le sedi; omessa comunicazione telematica all’autorità di polizia dei 13 anziani alloggiati,di cui 4 di loro ospitati in una struttura abusiva.

In più, la casa per anziani non aveva il documento di valutazione dei rischi per nessuna delle due strutture, nessun responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente per la sorveglianza sanitaria in tutte e due le strutture, mancanza dei requisiti organizzativi e funzionali.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate numerose confezioni di medicinali scaduti per un valore di circa 23.500 euro e recuperati contributi e premi assicurativi per una cifra pari a 3.200 euro.

La titolare della casa famiglia, una donna di 60 anni, dovrà provvedere a proprie spese al trasferimento dei 4 anziani in una struttura autorizzata poiché per la sede abusiva è stata disposta la sospensione dell’attività.