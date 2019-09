Cefalù (Pa): il XIV forum dell’informazione cattolica per la custodia del creato

Dal 6 all’8 settembre 2019 si svolgerà nella diocesi di Cefalù il XIV forum dell’informazione cattolica per la custodia del creato, evento centrale della XIV giornata nazionale per la custodia del creato, quest’anno ospitata dalla diocesi siciliana.

“Ho voluto fortemente che la XIV giornata nazionale per la custodia del creato si celebrasse a Cefalù principalmente per due motivi. Primo fra tutti ritengo che il nostro territorio sia la cornice perfetta per trattare il tema della biodiversità, date le numerose specie animali e vegetali che lo compongono, come pure la sua conformazione orografica che lo colloca tra la costa e le alte vette delle Madonie – ha dichiarato il vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante – Inoltre, se la inseriamo nel cammino che stiamo facendo con la fondazione del “laboratorio della speranza”, può essere un’occasione di lavoro per i nostri giovani e di rilancio per le nostre terre, ormai da anni abbandonate.

Insomma abbiamo tanto da offrire e i primi segnali sono incoraggianti, ma tutto ciò va sostenuto e accompagnato con politiche serie di salvaguardia e di innovazione, per permettere ai tanti che già hanno iniziato a lavorare, investendo i propri risparmi, di ampliare gli strumenti a propria disposizione e di creare altri posti di lavoro”.

Il Forum rappresenta un momento di confronto importante per tutta la Chiesa Cattolica, ma anche per il territorio delle Madonie che ospita l’evento. Saranno presenti personalità del mondo del giornalismo, dell’imprenditoria, della società civile e del volontariato e sarà l’occasione per riflettere sul rapporto tra giovani, ambiente e lavoro a partire dall’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco.

Quello delle testimonianze dirette, espressione di un territorio ricco di biodiversità come quello delle Madonie, sarà un momento importante del Forum. Verranno messe in comune quattro esperienze sociali ed imprenditoriali diverse tra loro, ma accomunate dalla volontà di valorizzare il patrimonio naturalistico ed enogastronomico del territorio, esempi di come si possano creare nuove realtà lavorative nel campo ambientale, del turismo-ecosostenibile, dell’enogastronomia e dell’agricoltura di qualità.

Le tre giornate. Durante la giornata del 6 settembre, nella sessione pomeridiana ospitata a Gibilmanna, si parlerà della funzione vitale della biodiversità a partire dai suoi fondamenti biblici con un focus sulla preziosa biodiversità del territorio delle Madonie. Il confronto si concluderà con la presentazione del Sinodo dei Vescovi che si celebrerà ad ottobre e sarà dedicato all’Amazzonia, area martoriata dai vasti incendi degli ultimi mesi.

Nel corso della mattinata del 7 settembre a Gibilmanna si parlerà invece della Casa Comune del Creato e della sua salvaguardia focalizzandosi sull’impegno e la sensibilità delle nuove generazioni sulle tematiche ambientaliste, con una riflessione sul fenomeno “Greta Thunberg”, e sull’impegno giovanile nel mondo del volontariato.

La sessione pomeridiana, che sarà ospitata all’interno del teatro Cicero di Cefalù, sarà quella dedicata alle prospettive lavorative generate dalla tutela ambientale con le testimonianze dirette dal territorio delle Madonie. Verranno presentati inoltre il progetto e l’esperienza del “Laboratorio della Speranza” della Diocesi di Cefalù.

A chiudere la giornata sarà il premio giornalistico “Sentinella del Creato” che sarà conferito a tre giornalisti e a personaggi del mondo dell’arte e della cultura che si sono distinti per la loro sensibilità ambientale.

Il forum si concluderà l’8 settembre, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante nella basilica cattedrale di Cefalù, momento culmine della giornata nazionale per la custodia del creato che in questa settimana ha animato il territorio madonita con incontri, convegni, confronti sui diversi aspetti della tematica ambientale con particolare attenzione al ruolo della biodiversità e della sua salvaguardia.