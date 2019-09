Capo d’Orlando (Me): vertenza Multiecoplast-Ati, la minoranza mette a disposizione gli avvocati

Un pool di avvocati a disposizione dei dipendenti comunali nell’ambito della vertenza Multiecoplast-Ati perché vengano tutelati nelle sedi deputate. Lo comunica il consigliere del comune di Capo d’Orlando, nel messinese, Renato Mangano.

“Incredulità e sgomento per l’arrogante comportamento tenuto dalla Multiecoplast-Ati – dice Mangano – che, invece di riscontrare la richiesta di chiarimenti e documenti sollecitata dagli uffici comunali, impegnati nella verifica dei servizi non resi e nel controllo delle clausole contrattuali, si trincera dietro un assordante silenzio e, colpo di teatro, preannuncia una citazione per danni nei confronti dei dipendenti comunali Gugliotta e Bontempo.

Le incomprensioni tra il comune di Capo d’Orlando e il raggruppamento d’imprese che gestisce i servizi ambientali sarebbero state scongiurate , in buona parte , se quest’ultimo avesse prodotto puntualmente quanto richiesto dagli uffici e in particolare, la” Carta della Qualità dei Servizi- Consultazione- Verifica- Monitoraggio” , completa del calendario per ” le periodiche consultazioni con le associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull’ adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio offerto” nonché gli ” Ordini di Servizio Settimanali” e i ” Rapporti di Servizio Giornalieri”, peraltro già offerti con la proposta migliorativa al bando di partecipazione per l’ affidamento dei servizi ambientali.

Invero la proposta migliorativa recitava :” attraverso il raffronto degli” Ordini di Servizio ” con i” Rapporti di Servizio”, la Stazione Appaltante potrà controllare, sia preventivamente che a consuntivo l’ attività svolta dall’ appaltatore e l’ insieme dei servizi erogati , in quanto con i rapportini di servizio quotidiani sarebbero stati riepilogati i servizi svolti , indicando orario di inizio e fine lavoro, la composizione della squadra di lavoro, il mezzo utilizzato, i Km percorsi, la zona di intervento,la tipologia di rifiuto raccolto, l’ impianto di scarico o il mezzo di trasbordo, le zone spazzate, manualmente e meccanicamente, le eventuali anomalie riscontrate e altre informazioni”.

Nel rinnovare la solidarietà e stima professionale ai tecnici comunali che sin dalla rimodulazione dell’ ufficio Rup si sono distinti per la puntuale e articolata contestazione dei servizi non resi – prosegue Mangano – rispetto a quelli contrattualmente previsti, prendiamo le distanze dall’ incomprensibile comportamento ” pilatesco ” del sindaco Ingrilli, che a tutt’oggi non ha preso posizione a tutela degli amministrati.

Pertanto la minoranza consiliare a tutela dei legittimi interessi dei cittadini orlandini, vessati dalle esorbitanti tariffe sui rifiuti solidi urbani, a fianco dei dipendenti comunali Gugliotta e Bontempo, ha assunto l’impegno di tutelarli mettendo a loro disposizione un pool di avvocati amministrativisti che hanno dato la loro gratuita disponibilità ad assisterli nelle sedi deputate”.