Misterbianco (Ct): non paga l’affitto da 3 anni e minaccia di morte il proprietario

Da tre anni non pagava l’affitto di una casa a Misterbianco, nel catanese e ha iniziato a minacciare il proprietari odi casa. Le manette sono scattate ai polsi di un pregiudicato di 34 anni del posto. L’uomo dovrà rispondere di estorsione e atti persecutori, reati commessi in danno di un 81enne di Misterbianco.

L’anziano aveva affittato un immobile di sua proprietà al 34enne che da circa tre anni non pagava più la pigione. Gli inviti rivolti dal proprietario all’inquilino per ottenere quanto dovuto, non hanno mai sortito l’effetto sperato, anzi hanno determinato la reazione opposta nell’uomo che ha iniziato a minacciare di morte l’anziano proprietario di casa. Più volte, inoltre, l’uomo ha strattonato la moglie dell’anziano.

Tali comportamenti hanno costretto il pensionato a rivolgersi ai carabinieri a cui ha denunciato tutto. L’uomo ha negato violentemente i reati a lui contestati prendendo a calci la porta d’ingresso dell’abitazione e minacciandoli di morte mimando il gesto di tagliare loro la testa.

“Di qua non ce ne andiamo…mettiamo una bomba in casa” diceva, minacciando di attuare quanto diceva qualora i due non avessero ritirato la denuncia a suo carico e venisse eseguito lo sfratto esecutivo previsto per il prossimo 2 settembre.

L’arrestato, associato al carcere di Catania piazza Lanza, vi rimarrà finché non sarà indicato un nuovo domicilio. Attualmente per l’uomo è stato imposto il divieto assoluto di comunicazione con le parti offese.