Cesarò (Me): 10 kg di marijuana in un casolare a Randazzo, 3 arresti

Tre uomini di Cesarò, nel messinese, sono stati arrestati per detenzione di droga. Circa 10 kg di marijuana erano stati nascosti in un casolare nelle campagne di Randazzo, centro in provincia di Catania.

Le manette sono scattate ai polsi di S.G.A., 24 anni; D.L.P.A., 28 anni e C.A., 40 anni. I tre dovranno rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i carabinieri hanno notato un’auto con a bordo tre persone che viaggiavano nelle campagne di Cesarò in direzione del confinante comune di Randazzo e hanno deciso di verificare dove l’auto si stesse dirigendo. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno individuato l’auto parcheggiata nei pressi di un fabbricato rurale situato nel territorio del comune di Randazzo e tre uomini che stavano entrando nel casolare .

I militari hanno proceduto ad una perquisizione locale della costruzione e appena entrati nel fabbricato, di proprietà di uno dei tre arrestati, i carabinieri hanno trovato numerosi rami di cannabis indica appesi ad essiccare, mentre altre piante erano appoggiate su delle reti, pronte per la lavorazione e l’estrazione delle foglie di marijuana.

I tre uomini erano preparati per passare anche la notte nel casolare e avevano portato con sé cibo, brandine e coperte. La droga è stata sequestrata e i tre sono stati arrestati. Inoltre, S.G.A. è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina che teneva in una tasca, mentre D.L.P.A. aveva indosso un involucro contenente sei grammi di marijuana. Per i tre si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.