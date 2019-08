Merì (Me): sorvegliato speciale in manette

Non ha osservato le prescrizioni a cui era sottoposto. Per questo i carabinieri della stazione messinese di Merì hanno arrestato il sorvegliato speciale P.M., 24 anni, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speicale di polizia.

In particolare, i carabinieri della stazione di Merì, mentre transitavano lungo una via del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno sorpreso il giovane alla guida di un’auto e lo hanno fermato immediatamente. L’uomo, conduceva il veicolo senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato nella propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.