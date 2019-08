Gravina (Ct): sicurezza e manutenzione stradale

A Gravina di Catania sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di via Coviello nel tratto compreso tra via Nino Martoglio e via Renato Guttuso.

Sarà rifatta la pavimentazione stradale di un tratto di via Zangrì e di via dell’Autonomia, nel tratto compreso tra il civico 72 e il confine con il comune di Sant’Agata Li Battiati.

“Con questi interventi – dichiara il sindaco Massimiliano Giammusso – ripristineremo prima di tutto in via Coviello la parte del manto stradale che versava i condizioni critiche da diversi mesi, con evidente rischio per gli utenti della strada. Saranno anche realizzate delle opere specificatamente pensate per la sicurezza dei pedoni, mentre su via dell’Autonomia si continuerà il rifacimento del manto stradale a completamento dell’intervento già fatto nella zona e che ha messo fine al parcheggio selvaggio”.

Dello stesso avviso il vicesindaco Rosario Condorelli, con delega alle manutenzioni, che spiega i dettagli dei lavori che saranno realizzati. “Verrà rifatto l’asfalto in quel tratto di via Coviello nella corsia di marcia lato nord mediante scarifica e bitumazione, verranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati e verrà installata nuova segnaletica orizzontale e verticale. Completeremo quindi anche la pavimentazione stradale in via dell’autonomia con relativa installazione della segnaletica”.

“Anche in questo caso – ha concluso il sindaco – voglio esprimere un ringraziamento ai funzionari del 5° servizio m

Manutenzioni per il lavoro svolto, in particolare il responsabile dell’ufficio, Salvo Contrafatto e il responsabile del procedimento Marco Scalirò”.