Favignana (Tp): domani la festa del borgo marinaro di Punta Longa

Domani, ultimo giorno di agosto, ritorna a Favignana, nelle Egadi, la festa del borgo marinaro di Punta Longa. Si tratta di una festa dedicata al tonno locale e ai prodotti tipici delle Egadi.

La festa popolare del borgo marinaro, giunta alla quarta edizione, è organizzata dall’associazione Borgo Marinaro Punta Longa e dedicata alle specificità del territorio, a partire dalla gastronomia.

Il contributo di SEA si inserisce in un più vasto disegno progettuale denominato “Favignana isola sostenibile” che la società, unica realtà industriale presente a livello locale, ha messo a punto con l’obiettivo di riqualificare il territorio e migliorare la qualità della vita degli abitanti.

L’idea è nata per la volontà di intensificare il dialogo con la comunità insulare, sostenendo azioni di crescita e iniziative culturali e accogliendo le istanze che provengono dalla popolazione. Nel caso specifico, per esempio, la festa del Borgo Marinaro è stata realizzata da un gruppo di favignanesi determinati a salvaguardare il territorio di Punta Longa, tradizionalmente considerato un riparo sicuro per i pescatori isolani, da mire commerciali “esterne”, tutelandone la bellezza e l’autenticità.

Non si tratta, comunque, della prima volta che la professionalità dei tecnici della SEA si adopera a favore del territorio, sia sotto il profilo degli interventi strutturali che dal punto di vista amministrativo: tra gli esempi più recenti, l’attivazione di uno sportello energia aperto al pubblico, la messa in sicurezza e il relativo ripristino del muretto di confinamento del lungomare Duilio che, già da tempo, a causa delle condizioni di instabilità provocate da una mareggiata invernale, non garantiva più l’incolumità dei passanti.

Il contributo è stato offerto dalla società che ha manifestato piena disponibilità rispetto alla richiesta dell’amministrazione comunale. Una collaborazione, quella con il comune, per la quale SEA auspica continuità anche nel futuro.