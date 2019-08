Capo d’Orlando (Me): consegnati i lavori per le case popolari di Bruca

Sono stati consegnati questa mattina dall’IACP, istituto autonomo case popolari di Messina, i lavori per gli interventi di manutenzione urgente e di ripristino delle facciate delle palazzine popolari di contrada Bruca.

Ad occuparsi dei lavori sarà la IG costruzioni srl di Cinisi. Gli interventi riguardano le tre palazzine per complessivi 30 alloggi popolari.

A seguito dell’intervento congiunto dell’amministrazione comunale di Capo d’Orlando e dell’Iacp, la regione ha destinato quasi 850 mila euro per i lavori negli edifici di contrada Bruca.

Secondo il progetto redatto dall’ufficio tecnico dell’IACP, oltre alle facciate che presentano segni evidenti di degrado, dovranno essere messe in sicurezza alcune parti infrastrutturali e il tetto. Prevista anche la collocazione di ascensori per consentire ai residenti portatori di handicap o di età avanzata di raggiungere senza disagi gli appartamenti.

Alla consegna dei lavori, oltre ai responsabili dell’impresa aggiudicataria, erano presenti il coordinatore generale dell’IACP Maria Grazia Giacobbe, il coordinatore del settore tecnico dell’Istituto autonomo case popolari, Maria Grazia Giacobbe, il coordinatore del settore tecnico dell’Iacp, Calogero Punturo; il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì e il deputato Antonella Papiro che si era impegnata per sbloccare l’impasse sorta sul finanziamento.

“Finalmente partono interventi urgenti che erano attesi da tempo – commenta il Sindaco Ingrillì. Nello spirito di collaborazione che sempre ha animato questa Amministrazione, voglio ringraziare l’on. Papiro per l’attività costante svolta per l’avvio dei lavori e l’intera struttura dell’IACP di Messina. Con lo stesso on. Papiro abbiamo concordato un’azione congiunta per fare in modo di accelerare i tempi per iniziare gli interventi anche alle palazzine di Muscale per le quali è stato erogato un finanziamento di 600mila euro”.